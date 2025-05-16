В ХМАО судебные приставы спасли алиментщика во время приступа эпилепсии

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До приезда «Скорой помощи» приставы помогали эпилептику
До приезда «Скорой помощи» приставы помогали эпилептику Фото:

В Лангепасе (ХМАО) судебные приставы спасли жизнь должнику по алиментам, когда у того случился приступ эпилепсии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Инцидент произошел во время визита должника по алиментным платежам к приставам. Сотрудники оперативно оказали первую доврачебную помощь гражданину, у которого случился приступ эпилепсии», — следует из сообщения.  

Благодаря оперативности Андрея Петровских и Дженет Казановой удалось избежать серьезных последствий для здоровья алиментщика. После югорчанин был передан врачам «Скорой помощи». 

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске из пожара в жилом доме по улице Свободы спасли двух человек. Среди эвакуированных был и ребенок. 

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В Лангепасе (ХМАО) судебные приставы спасли жизнь должнику по алиментам, когда у того случился приступ эпилепсии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Инцидент произошел во время визита должника по алиментным платежам к приставам. Сотрудники оперативно оказали первую доврачебную помощь гражданину, у которого случился приступ эпилепсии», — следует из сообщения.   Благодаря оперативности Андрея Петровских и Дженет Казановой удалось избежать серьезных последствий для здоровья алиментщика. После югорчанин был передан врачам «Скорой помощи».  Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске из пожара в жилом доме по улице Свободы спасли двух человек. Среди эвакуированных был и ребенок. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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