В ХМАО судебные приставы спасли алиментщика во время приступа эпилепсии

В Лангепасе (ХМАО) судебные приставы спасли жизнь должнику по алиментам, когда у того случился приступ эпилепсии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
«Инцидент произошел во время визита должника по алиментным платежам к приставам. Сотрудники оперативно оказали первую доврачебную помощь гражданину, у которого случился приступ эпилепсии», — следует из сообщения.
Благодаря оперативности Андрея Петровских и Дженет Казановой удалось избежать серьезных последствий для здоровья алиментщика. После югорчанин был передан врачам «Скорой помощи».
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске из пожара в жилом доме по улице Свободы спасли двух человек. Среди эвакуированных был и ребенок.
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