Сенатор Шептий: комиссованные бойцы СВО станут готовить будущих фронтовиков

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Виктор Шептий пообщался с героями СВО на соревнованиях по биатлону
Виктор Шептий пообщался с героями СВО на соревнованиях по биатлону Фото:

Свердловские ветераны российской спецоперации на Украине, получившие тяжелые ранения, будут тренировать тех, кто только готовится к отправке на фронт. Об этом рассказал сенатор от региона Виктор Шептий.

«Пообщались с удивительными, сильными духом и телом парнями — героями СВО, которые после тяжелейших ранений, лишившись конечностей, продолжают вести активную жизнь. Принимают участие в соревнованиях по адаптивному спорту среди ветеранов и приняли решение пройти обучение в УрФУ на спортивно-адаптивных инструкторов. Будут тренировать наших участников специальной военной операции, что, безусловно, очень важно, как для самих возвращающихся к мирной жизни ветеранов, так и для их семей», — написал Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

С ветеранами сенатор общался на региональном этапе Всероссийского марафона «Биатлон в школу». Прошел он 15 мая и был посвящен юбилею Победы. В марафоне приняли участие 1200 человек. Победители регионального этапа дальше отправятся на Всероссийский.

Марафон «Биатлон в школу, биатлон в ГТО» появился более 10 лет назад, напомнил Шептий. Это была идея Юрия Громыко. Шептий ее тогда поддержал вместе с депутатом заксо, главой областного отделения «Юность России» Сергеем Никоновым. За это время к проекту присоединились более 300 школ региона и более тысячи в стране.

С 1 сентября 2024 года приказом министра просвещения РФ модуль «Биатлон» включен в уроки физкультуры России. А «Биатлон в школу» — в спортивную программу федеральных оздоровительных лагерей — «Артек», «Смена», «Алые паруса», «Орленок», «Океан».

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Свердловские ветераны российской спецоперации на Украине, получившие тяжелые ранения, будут тренировать тех, кто только готовится к отправке на фронт. Об этом рассказал сенатор от региона Виктор Шептий. «Пообщались с удивительными, сильными духом и телом парнями — героями СВО, которые после тяжелейших ранений, лишившись конечностей, продолжают вести активную жизнь. Принимают участие в соревнованиях по адаптивному спорту среди ветеранов и приняли решение пройти обучение в УрФУ на спортивно-адаптивных инструкторов. Будут тренировать наших участников специальной военной операции, что, безусловно, очень важно, как для самих возвращающихся к мирной жизни ветеранов, так и для их семей», — написал Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте». С ветеранами сенатор общался на региональном этапе Всероссийского марафона «Биатлон в школу». Прошел он 15 мая и был посвящен юбилею Победы. В марафоне приняли участие 1200 человек. Победители регионального этапа дальше отправятся на Всероссийский. Марафон «Биатлон в школу, биатлон в ГТО» появился более 10 лет назад, напомнил Шептий. Это была идея Юрия Громыко. Шептий ее тогда поддержал вместе с депутатом заксо, главой областного отделения «Юность России» Сергеем Никоновым. За это время к проекту присоединились более 300 школ региона и более тысячи в стране. С 1 сентября 2024 года приказом министра просвещения РФ модуль «Биатлон» включен в уроки физкультуры России. А «Биатлон в школу» — в спортивную программу федеральных оздоровительных лагерей — «Артек», «Смена», «Алые паруса», «Орленок», «Океан».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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