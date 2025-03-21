Билеты в пермские кинотеатры стали одними из самых дорогих в стране

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Пермякам приходится за билеты в кино платить больше, чем москвичам
Пермякам приходится за билеты в кино платить больше, чем москвичам Фото:

В Перми в марте 2025 года билеты в кино стоят от 310 рублей. По этому показателю город занимает четвертое место среди городов-миллионников с самыми дорогими ценами на кинотеатры в стране. Такие данные приводят аналитики сервиса 2ГИС в своем telegram-канале.

«В марте самыми дорогими оказались киносеансы в Краснодаре (от 395 рублей за сеанс), Волгограде (от 370 рублей), Нижнем Новгороде (от 333 рублей) и Перми (от 310 рублей)», — сказано в сообщении. Для сравнения, в Москве за просмотр фильма в кинотеатре нужно заплатить от 306 рублей, а в Санкт-Петербурге — от 290 рублей.

Также аналитики посчитали стоимость билетов в театр. В Перми они стоят от 575 рублей. Этот седьмой показатель среди городов-миллионников по дороговизне. Еще больше спектакли стоят в Москве — 940 рублей, Воронеже — 914 рублей и Санкт-Петербурге — 861 рубль.

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В Перми в марте 2025 года билеты в кино стоят от 310 рублей. По этому показателю город занимает четвертое место среди городов-миллионников с самыми дорогими ценами на кинотеатры в стране. Такие данные приводят аналитики сервиса 2ГИС в своем telegram-канале. «В марте самыми дорогими оказались киносеансы в Краснодаре (от 395 рублей за сеанс), Волгограде (от 370 рублей), Нижнем Новгороде (от 333 рублей) и Перми (от 310 рублей)», — сказано в сообщении. Для сравнения, в Москве за просмотр фильма в кинотеатре нужно заплатить от 306 рублей, а в Санкт-Петербурге — от 290 рублей. Также аналитики посчитали стоимость билетов в театр. В Перми они стоят от 575 рублей. Этот седьмой показатель среди городов-миллионников по дороговизне. Еще больше спектакли стоят в Москве — 940 рублей, Воронеже — 914 рублей и Санкт-Петербурге — 861 рубль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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