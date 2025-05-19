19 мая 2025

Кому платят больше ста тысяч в Свердловской области: список вакансий

Дальнобойщики на Среднем Урале получают 190 тысяч в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Одни из самых высоких зарплат предлагают дальнобойщикам
Одни из самых высоких зарплат предлагают дальнобойщикам Фото:

Зарплаты свыше ста тысяч рублей свердловчанам готовы предложить в сфере логистики и транспорта, а также на рабочих профессиях. Об этом рассказали в «Авито Работе» в ходе встречи с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

По данным на I квартал 2025-го, машинисту крана работодатели готовы платить 104,8 тысячи в среднем. Арматурщики могут рассчитывать на 106,9 тысячи рублей. В логистике и сфере транспорта дальнобойщикам в среднем платят 193,2 тысячи, а водителям спецтехники — 125,2 тысяч рублей.

По словам экспертов, работодатели постепенно прекращают зарплатную гонку. «Предложения постепенно выравниваются в разных сферах. Теперь все зависит от опыта и навыков сотрудников», — отметил директор категории «Офисные профессии» Кирилл Пшеничных.

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Зарплаты свыше ста тысяч рублей свердловчанам готовы предложить в сфере логистики и транспорта, а также на рабочих профессиях. Об этом рассказали в « Авито Работе» в ходе встречи с журналистами, передает корреспондент URA.RU. По данным на I квартал 2025-го, машинисту крана работодатели готовы платить 104,8 тысячи в среднем. Арматурщики могут рассчитывать на 106,9 тысячи рублей. В логистике и сфере транспорта дальнобойщикам в среднем платят 193,2 тысячи, а водителям спецтехники — 125,2 тысяч рублей. По словам экспертов, работодатели постепенно прекращают зарплатную гонку. « Предложения постепенно выравниваются в разных сферах. Теперь все зависит от опыта и навыков сотрудников» , — отметил директор категории « Офисные профессии» Кирилл Пшеничных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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