Стали известны детали переговоров Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп спросил у украинского лидера Владимира Зеленского, о чем он должен поговорить с главой России Владимиром Путиным во время телефонного разговора. Об этом сообщил журналист The Wall Street Journal Алекса Уорд.
«Трамп спросил Зеленского, что ему следует обсудить с Путиным», — написал Алекс Уорд в своем аккаунте в соцсети X со ссылкой на два источника. Зеленский в ответ на вопрос Трампа заявил, что тому следует обсудить с главой России 30-дневное прекращение огня, будущую встречу лидеров РФ и Украины и сближение Киева и Вашингтона.
Журналист отметил, что телефонный разговор Трампа и Зеленского был коротким и произошел до переговоров с Путиным. Президент США ранее говорил, что созвониться с Зеленским после звонка с президентом России.
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