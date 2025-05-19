Стали известны детали переговоров Трампа и Зеленского

Журналист WSJ: Трамп спросил у Зеленского, о чем ему стоит поговорить с Путиным
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп узнал у Зеленского, о чем ему стоит поговорить с Путиным
Трамп узнал у Зеленского, о чем ему стоит поговорить с Путиным Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп спросил у украинского лидера Владимира Зеленского, о чем он должен поговорить с главой России Владимиром Путиным во время телефонного разговора. Об этом сообщил журналист The Wall Street Journal Алекса Уорд. 

«Трамп спросил Зеленского, что ему следует обсудить с Путиным», — написал Алекс Уорд в своем аккаунте в соцсети X со ссылкой на два источника. Зеленский в ответ на вопрос Трампа заявил, что тому следует обсудить с главой России 30-дневное прекращение огня, будущую встречу лидеров РФ и Украины и сближение Киева и Вашингтона.

Журналист отметил, что телефонный разговор Трампа и Зеленского был коротким и произошел до переговоров с Путиным.  Президент США ранее говорил, что созвониться с Зеленским после звонка с президентом России. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп спросил у украинского лидера Владимира Зеленского, о чем он должен поговорить с главой России Владимиром Путиным во время телефонного разговора. Об этом сообщил журналист The Wall Street Journal Алекса Уорд.  «Трамп спросил Зеленского, что ему следует обсудить с Путиным», — написал Алекс Уорд в своем аккаунте в соцсети X со ссылкой на два источника. Зеленский в ответ на вопрос Трампа заявил, что тому следует обсудить с главой России 30-дневное прекращение огня, будущую встречу лидеров РФ и Украины и сближение Киева и Вашингтона. Журналист отметил, что телефонный разговор Трампа и Зеленского был коротким и произошел до переговоров с Путиным.  Президент США ранее говорил, что созвониться с Зеленским после звонка с президентом России. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...