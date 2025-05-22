Генерал Водолацкий: до освобождения ЛНР осталось несколько недель

Российские военные в течение ближайших двух недель могут полностью освободить территорию ЛНР, завершив операцию по выходу на административные границы региона. Об этом сообщил первый заместитель атамана Всероссийского казачьего общества, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, казачий генерал Виктор Водолацкий.
«Загадывать не будем, но в самые ближайшие две недели мы полностью выйдем 100% на границы», — заявил Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС. Он уточнил, что для полного освобождения осталось менее 0,01% территории ЛНР. По его словам, населенных пунктов в так называемой «серой зоне» практически не осталось, однако эти районы остаются крайне опасными из-за большого количества мин и ловушек, оставленных украинскими военными. Водолацкий добавил, что российские подразделения действуют максимально осторожно, чтобы избежать потерь среди личного состава.
По данным Водолацкого, в неосвобожденных селах на границе с Харьковской областью сейчас нет мирных жителей — все они находятся в более крупных населенных пунктах, таких как Рубежное, Лисичанск и Первомайское. Генерал отметил, что местные жители ждут полного освобождения и хотят вернуться домой. Сейчас российские военные поэтапно вытесняют подразделения ВСУ за пределы ЛНР, не спеша заходить в опасные районы до полной зачистки от мин и растяжек. На этом направлении действует шестая казачья гвардейская бригада, а продвижение осложняется подготовленной обороной украинских войск и пристреленными позициями в лесистой местности Серебрянского лесничества.
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