Челябинский девелопер достроит ЖК, заброшенный четверть века назад

В Аргаяшском районе Челябинской области на улице Пушкина достроят жилой комплекс, стройка на котором была заморожена 25 лет назад. Проект одобрила экспертная организация «Челэкспертиза», сообщается на сайте госреестра.
«Строительство нового жилого комплекса на улице Пушкина в Аргаяшском районе Челябинской области, первый этап, вторая очередь строительства. Экспертная организация ООО „Челэкспертиза“, — сообщается на сайте.
Фундаменты под строительство двух трехэтажек были заложены еще в 2000 году. Но тогда стройка из-за ускоренной подготовки объектов запланированного саммита ШОС была остановлена. В итоге ШОС не состоялся. Застройщик ООО «Символ» из-за финансовых проблем так и не смог приступить к началу строительства жилья в Аргаяше.
Теперь застройщик вернулся к строительству и планирует его завершить. Один дом уже возведен. Во втором доме также будут «двушки» и «полуторки», а также трехкомнатные квартиры.
