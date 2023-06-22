22 июня 2023

Сотни музыкантов открыли в Перми фестиваль военных духовых оркестров. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль военных духовых оркестров "Фанфары Прикамья". Пермь, труба, пермский губернский оркестр
Фестиваль открыл концерт сводного оркестра из 400 участников Фото:

В Перми 23 июня открылся фестиваль военных духовых оркестров «Фанфары Прикамья». Свои программы в столицу Прикамья приехали представить коллективы из Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Минска. Из Перми выступают два коллектива.

Фестиваль будет длиться три дня — до 25 июня. Старт ему дал большой концерт на эспланаде напротив здания заксобрания региона. Для гостей и жителей города с 17 до 22 часов играет сводный оркестр из 400 музыкантов. Подробнее том, как открывается фестиваль в фоторепортаже URA.RU.

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В Перми 23 июня открылся фестиваль военных духовых оркестров «Фанфары Прикамья». Свои программы в столицу Прикамья приехали представить коллективы из Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Минска. Из Перми выступают два коллектива. Фестиваль будет длиться три дня — до 25 июня. Старт ему дал большой концерт на эспланаде напротив здания заксобрания региона. Для гостей и жителей города с 17 до 22 часов играет сводный оркестр из 400 музыкантов. Подробнее том, как открывается фестиваль в фоторепортаже URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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