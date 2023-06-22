Фестиваль открыл концерт сводного оркестра из 400 участников
В Перми 23 июня открылся фестиваль военных духовых оркестров «Фанфары Прикамья». Свои программы в столицу Прикамья приехали представить коллективы из Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Минска. Из Перми выступают два коллектива.
Фестиваль будет длиться три дня — до 25 июня. Старт ему дал большой концерт на эспланаде напротив здания заксобрания региона. Для гостей и жителей города с 17 до 22 часов играет сводный оркестр из 400 музыкантов. Подробнее том, как открывается фестиваль в фоторепортаже URA.RU.
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