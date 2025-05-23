Какие автомобили с пробегом дешевле всего содержать в Челябинской области

В Челябинской области наиболее низкие тарифы на «содержание» — у бюджетных автомобилей — таких как LADA Granta, LADA Priora и Ford Focus. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Авто».
«Дешевле всего в Челябинской области содержать автомобили Skoda и LADA. Средняя стоимость владения ими — 78 000 и 80 000 рублей в год соответственно. Чуть больше тратят собственники машин марки Ford — 81 000 рублей. Стоимость владения Hyundai оказалась немного больше — 82 000 рублей в год. Завершает топ-5 Kia — 83 000 рублей», — сообщили в пресс-службе.
Среди конкретных моделей, которые обходятся в регионе дешевле всего в эксплуатации, оказались LADA Granta — 72 000 рублей, LADA Priora — 76 000 рублей. Стоимость владения Ford Focus и LADA Kalina — 80 000 рублей.
Как прокомментировал директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито Андрей Ковалев, при выборе автомобиля главными факторами являются его цена, пробег и комплектация. Однако содержание автомобиля — еще один из важнейших параметров, который необходимо учитывать. Имеет значение, в какую сумму оно будет обходиться ежегодно, включая транспортный налог, стоимость ОСАГО, техосмотра и топлива. Это поможет оценить будущие расходы на выбранный автомобиль и сравнить его с другими вариантами.
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