В Подмосковье произошел мощный пожар на складе

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В Подмосковье полыхает склад (архивное фото)
В Подмосковье полыхает склад (архивное фото) Фото:

В Подмосковье в городе Котельники полыхает мощный пожар. По данным журналистов, загорелся склад. 

«Неслабо полыхает склад в подмосковных Котельниках», — передает telegram-канал «МК: срочные новости». Отмечается, что пожар видно с балконов домов, расположенных близко к месту происшествия. 

По данным telegram-канала «Осторожно, новости», пожар полыхает в промышленной зоне, в районе Угрешского проезда. Уточняется, что рядом находится склад и  «1-й Лакокрасочный завод». 

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС). Однако там пока не располагают подробностями.  

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В Подмосковье в городе Котельники полыхает мощный пожар. По данным журналистов, загорелся склад.  «Неслабо полыхает склад в подмосковных Котельниках», — передает telegram-канал «МК: срочные новости». Отмечается, что пожар видно с балконов домов, расположенных близко к месту происшествия.  По данным telegram-канала «Осторожно, новости», пожар полыхает в промышленной зоне, в районе Угрешского проезда. Уточняется, что рядом находится склад и  «1-й Лакокрасочный завод».  Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС). Однако там пока не располагают подробностями.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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