В Подмосковье произошел мощный пожар на складе

В Подмосковье в городе Котельники полыхает мощный пожар. По данным журналистов, загорелся склад.
«Неслабо полыхает склад в подмосковных Котельниках», — передает telegram-канал «МК: срочные новости». Отмечается, что пожар видно с балконов домов, расположенных близко к месту происшествия.
По данным telegram-канала «Осторожно, новости», пожар полыхает в промышленной зоне, в районе Угрешского проезда. Уточняется, что рядом находится склад и «1-й Лакокрасочный завод».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС). Однако там пока не располагают подробностями.
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