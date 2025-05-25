Пермский архитектурно-этнографический музей «Хохловка» в июне начнет использовать свой причал, установленный в этом году. Уже 12 июня от музея стартуют первые речные прогулки по Каме на теплоходе «Юнга Камы», рассказали глава минкультуры региона Алла Платонова.
«В июне от причала в „Хохловке“ впервые отправятся прогулочные рейсы — теперь увидеть музей можно не только с суши, но и с воды. Во время речных прогулок на теплоходе „Юнга Камы“ у посетителей появится возможность взглянуть на памятники архитектуры с непривычного ракурса и насладиться просторами Камского моря», — пишет Платонова в Telegram.
Музей уже разработал три варианта водных экскурсий. Это просто часовая прогулка на теплоходе, а также две программы выходного дня. «На холмах и на воде» придумана для индивидуальных посетителей — можно сначала посетить музей, а затем дополнить день речной прогулкой. Программа «Музейная бухта» предназначена для сборной группы. Сначала гостей ждет экскурсия по берегу с рассказом о памятниках деревянного зодчества, а затем ее завершение на воде.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!