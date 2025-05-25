25 мая 2025

Первые речные экскурсии от пермского музея «Хохловка» стартуют в июне. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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С территории «Хохловки» теперь можно отправиться на прогулку по Каме
С территории «Хохловки» теперь можно отправиться на прогулку по Каме Фото:

Пермский архитектурно-этнографический музей «Хохловка» в июне начнет использовать свой причал, установленный в этом году. Уже 12 июня от музея стартуют первые речные прогулки по Каме на теплоходе «Юнга Камы», рассказали глава минкультуры региона Алла Платонова.

«В июне от причала в „Хохловке“ впервые отправятся прогулочные рейсы — теперь увидеть музей можно не только с суши, но и с воды. Во время речных прогулок на теплоходе „Юнга Камы“ у посетителей появится возможность взглянуть на памятники архитектуры с непривычного ракурса и насладиться просторами Камского моря», — пишет Платонова в Telegram.

Музей уже разработал три варианта водных экскурсий. Это просто часовая прогулка на теплоходе, а также две программы выходного дня. «На холмах и на воде» придумана для индивидуальных посетителей — можно сначала посетить музей, а затем дополнить день речной прогулкой. Программа «Музейная бухта» предназначена для сборной группы. Сначала гостей ждет экскурсия по берегу с рассказом о памятниках деревянного зодчества, а затем ее завершение на воде.

Катать туристов будет теплоход «Юнга Камы»
Катать туристов будет теплоход «Юнга Камы»
Фото:

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Пермский архитектурно-этнографический музей «Хохловка» в июне начнет использовать свой причал, установленный в этом году. Уже 12 июня от музея стартуют первые речные прогулки по Каме на теплоходе «Юнга Камы», рассказали глава минкультуры региона Алла Платонова. «В июне от причала в „Хохловке“ впервые отправятся прогулочные рейсы — теперь увидеть музей можно не только с суши, но и с воды. Во время речных прогулок на теплоходе „Юнга Камы“ у посетителей появится возможность взглянуть на памятники архитектуры с непривычного ракурса и насладиться просторами Камского моря», — пишет Платонова в Telegram. Музей уже разработал три варианта водных экскурсий. Это просто часовая прогулка на теплоходе, а также две программы выходного дня. «На холмах и на воде» придумана для индивидуальных посетителей — можно сначала посетить музей, а затем дополнить день речной прогулкой. Программа «Музейная бухта» предназначена для сборной группы. Сначала гостей ждет экскурсия по берегу с рассказом о памятниках деревянного зодчества, а затем ее завершение на воде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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