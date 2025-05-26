Фигуранту дела о взятках в мэрии Троицка Виноградову вынесли приговор

Бизнесмен, давший взятку экс-главе Троицка, отделался условным сроком
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрию Виноградову назначили условное наказание
Дмитрию Виноградову назначили условное наказание Фото:

Бизнесмен Дмитрий Виноградов, обвиняемый в даче взяток экс-главе Троицка (Челябинская область) Александру Виноградову, отделался условным сроком. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В ходе следствия с обвиняемым прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд приговорил виновного к двум с половиной годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года. После изучения приговора прокуратура даст оценку его законности», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.

Также осужденному назначили дополнительное наказание в виде штрафа. Он должен будет заплатить 378 тысяч рублей.

Виноградов — бизнесмен был задержан вместе с однофамильцем из мэрии Троицка в середине декабря 2023 года. Первого обвиняли в даче взяток, второго — в их получении. Предварительно, Виноградов-бизнесмен платил Виноградову-мэру за получение от администрации разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания по улице имени Т.Д. Дерибаса, д. 32 «а» в Троицке.

Коммерсант достаточно быстро признался в содеянном и начал сотрудничать со следствием. Бывший градоначальник, в свою очередь, отрицает все обвинения. Сейчас Виноградов-мэр погряз в ворохе уголовных дел. Его судят за коррупцию, также суд вновь рассмотрит дело о превышении им своих должностных полномочий.

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Бизнесмен Дмитрий Виноградов, обвиняемый в даче взяток экс-главе Троицка (Челябинская область) Александру Виноградову, отделался условным сроком. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В ходе следствия с обвиняемым прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд приговорил виновного к двум с половиной годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года. После изучения приговора прокуратура даст оценку его законности», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. Также осужденному назначили дополнительное наказание в виде штрафа. Он должен будет заплатить 378 тысяч рублей. Виноградов — бизнесмен был задержан вместе с однофамильцем из мэрии Троицка в середине декабря 2023 года. Первого обвиняли в даче взяток, второго — в их получении. Предварительно, Виноградов-бизнесмен платил Виноградову-мэру за получение от администрации разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания по улице имени Т.Д. Дерибаса, д. 32 «а» в Троицке. Коммерсант достаточно быстро признался в содеянном и начал сотрудничать со следствием. Бывший градоначальник, в свою очередь, отрицает все обвинения. Сейчас Виноградов-мэр погряз в ворохе уголовных дел. Его судят за коррупцию, также суд вновь рассмотрит дело о превышении им своих должностных полномочий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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