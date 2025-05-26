На ракетном заводе под Челябинском объявят тревогу

На оборонном заводе «Пластмасс» в городе-спутнике Челябинска Копейске 27 мая объявят тревогу и завоют сирены. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«27 мая с 15 до 15-30 часов на АО „Завод „Пластмасс“ будет проведена плановая комплексная тренировка по гражданской обороне и мобилизационной подготовке с включением электросирен. Жителей города просим сохранять спокойствие и не принимать никаких действий. Мероприятие проводится для технической проверки системы оповещения“, — сообщает telegram-канал мэрии.
Завод «Пластмасс» входит в концерн «Ростех». Предприятие выпускает танковые и артиллерийские снаряды и неуправляемые ракеты для военной авиации и флота. Также завод производит промышленные взрывчатые вещества и занимается утилизацией боеприпасов всех видов.
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