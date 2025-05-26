26 мая 2025

На ракетном заводе под Челябинском объявят тревогу

Оборонный завод «Пластмасс» проверит систему оповещения
© Служба новостей «URA.RU»
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На оборонном заводе завоют сирены
На оборонном заводе завоют сирены Фото:

На оборонном заводе «Пластмасс» в городе-спутнике Челябинска Копейске 27 мая объявят тревогу и завоют сирены. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«27 мая с 15 до 15-30 часов на АО „Завод „Пластмасс“ будет проведена плановая комплексная тренировка по гражданской обороне и мобилизационной подготовке с включением электросирен. Жителей города просим сохранять спокойствие и не принимать никаких действий. Мероприятие проводится для технической проверки системы оповещения“, — сообщает telegram-канал мэрии.

Завод «Пластмасс» входит в концерн «Ростех». Предприятие выпускает танковые и артиллерийские снаряды и неуправляемые ракеты для военной авиации и флота. Также завод производит промышленные взрывчатые вещества и занимается утилизацией боеприпасов всех видов.

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На оборонном заводе «Пластмасс» в городе-спутнике Челябинска Копейске 27 мая объявят тревогу и завоют сирены. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «27 мая с 15 до 15-30 часов на АО „Завод „Пластмасс“ будет проведена плановая комплексная тренировка по гражданской обороне и мобилизационной подготовке с включением электросирен. Жителей города просим сохранять спокойствие и не принимать никаких действий. Мероприятие проводится для технической проверки системы оповещения“, — сообщает telegram-канал мэрии. Завод «Пластмасс» входит в концерн «Ростех». Предприятие выпускает танковые и артиллерийские снаряды и неуправляемые ракеты для военной авиации и флота. Также завод производит промышленные взрывчатые вещества и занимается утилизацией боеприпасов всех видов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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