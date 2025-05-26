В Пермском крае закрыли опасную китайскую столовую

Судебные приставы временно приостановили работу столовой китайской кухни в деревне Хмели (Пермский край). Заведение находится по адресу Шоссе Космонавтов, 328Е/3. Индивидуальный предприниматель, оказывающий там услуги общественного питания, допустил серьезные нарушения требований СанПин.
«Там отсутствовал производственный контроль, не соблюдалась последовательность технологических процессов, продукты принимались и хранились без маркировок. Кроме того, в производственном цехе было недостаточно оборудования, инвентаря и посуды. Стены и потолки в столовой покрылись жирным налетом, в углах висела паутина, а на полках и бутылках со специями обнаружено скопление пыли и грязи, — сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю на официальном сайте.
Все эти недочеты создавали реальную угрозу жизни и здоровью людей. Как итог, суд признал предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде временного запрета деятельности на 80 суток.
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