26 мая 2025

В Пермском крае закрыли опасную китайскую столовую

В Пермском крае закрыли китайскую столовую из-за антисанитарии
© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты там принимались и хранились без маркировок
Продукты там принимались и хранились без маркировок Фото:

Судебные приставы временно приостановили работу столовой китайской кухни в деревне Хмели (Пермский край). Заведение находится по адресу Шоссе Космонавтов, 328Е/3. Индивидуальный предприниматель, оказывающий там услуги общественного питания, допустил серьезные нарушения требований СанПин.

«Там отсутствовал производственный контроль, не соблюдалась последовательность технологических процессов, продукты принимались и хранились без маркировок. Кроме того, в производственном цехе было недостаточно оборудования, инвентаря и посуды. Стены и потолки в столовой покрылись жирным налетом, в углах висела паутина, а на полках и бутылках со специями обнаружено скопление пыли и грязи, — сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю на официальном сайте. 

Все эти недочеты создавали реальную угрозу жизни и здоровью людей. Как итог, суд признал предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде временного запрета деятельности на 80 суток.

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Судебные приставы временно приостановили работу столовой китайской кухни в деревне Хмели (Пермский край). Заведение находится по адресу Шоссе Космонавтов, 328Е/3. Индивидуальный предприниматель, оказывающий там услуги общественного питания, допустил серьезные нарушения требований СанПин. «Там отсутствовал производственный контроль, не соблюдалась последовательность технологических процессов, продукты принимались и хранились без маркировок. Кроме того, в производственном цехе было недостаточно оборудования, инвентаря и посуды. Стены и потолки в столовой покрылись жирным налетом, в углах висела паутина, а на полках и бутылках со специями обнаружено скопление пыли и грязи, — сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю на официальном сайте.  Все эти недочеты создавали реальную угрозу жизни и здоровью людей. Как итог, суд признал предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде временного запрета деятельности на 80 суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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