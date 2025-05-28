Нетаньяху сообщил о ликвидации лидера ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально подтвердил смерть лидера ХАМАС Мохаммеда Синвара, который был убит в ходе авиационной операции, проведенной ЦАХАЛ 13 мая. Данное заявление было сделано сегодня на пресс-конференции.
«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в среду окончательно подтвердил, что глава ХАМАС Мохаммед Синвар был убит в результате авиаудара ЦАХАЛ 13 мая», — сообщает Jerusalem Post. Министр обороны Исраэль Кац ранее обратился к Комитету по иностранным делам и обороне Кнессета, уведомив о признаках гибели Синвара. В ходе своего выступления, Кац отметил, что информация о смерти Синвара базируется на данных разведки и сообщениях источников в Армии обороны Израиля.
Согласно сообщению издания, военные источники изначально сомневались в достоверности иностранных сообщений о находке тела Синвара вместе с телами его помощников после авиаудара. Однако дополнительная информация показала, что Синвар и его вероятный преемник, командир бригады «Рафах» Мохаммед Шабана, находились в одном месте в момент атаки.
Уничтожение Синвара и его ближайших помощников может существенно повлиять на структуру и дальнейшие операции ХАМАС. Нетаньяху подчеркнул, что операция была направлена на обеспечение безопасности Израиля и предотвращение будущих атак со стороны ХАМАС.
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