Глава кабмина Японии рассказал, почему не следует осуждать удары США по Ирану

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси отказался осуждать удары США по Ирану, заявив, что ситуация отличается от израильской атаки на иранские объекты. Он подчеркнул, что Вашингтон долгое время стремился к диалогу, а его действия направлены на предотвращение развития ядерной программы Тегерана, передает его слова МИД Японии.
«Реакция США последовала на фоне начавшегося обмена ударами и обострения ситуации вокруг иранской ядерной проблемы», — передает его слова РИА Новости. Он отметил, что США нанесли удары в ответ на эскалацию, продолжая при этом искать дипломатическое решение.
В заявлении МИД Японии отмечается, что Токио поддерживает возобновление переговоров по ядерной проблеме, но выступает против создания Ираном ядерного оружия. При этом премьер Японии Сигэру Исиба ранее резко осудила удары Израиля.
Ранее Иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани потребовал от Совбеза осудить действия США и Израиля, назвав их агрессией. Он призвал привлечь эти страны к ответственности за нарушение международного права, передает «Царьград».
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