Рособрнадзор запретил круглые столы на ЕГЭ

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Решение принято после поступления жалобы из Москвы на организацию рабочих мест
Решение принято после поступления жалобы из Москвы на организацию рабочих мест Фото:

Рособрнадзор официально исключил возможность проведения ЕГЭ в аудиториях с круглыми столами. Об этом сообщили в ведомстве.

«По итогам рассмотрения жалобы исключена организация последующих экзаменов в аудиториях с круглыми столами», — говорится в сообщении Рособрнадзора, передает ТАСС. Решение принято после поступления жалобы из Москвы на организацию рабочих мест во время экзамена по истории. Подобная расстановка мебели создает дискомфорт для участников и не соответствует установленным стандартам проведения экзамена.

С 2025 года для участников ЕГЭ введен новый инструмент обратной связи: на каждом пункте проведения экзамена размещен QR-код, по которому можно оперативно сообщить о нарушениях через портал госуслуг. Все обращения автоматически направляются специалисту Рособрнадзора, ответственному за взаимодействие с региональными органами управления безопасностью.

Напомним, ранее в ходе проведения первых экзаменов, родители-наблюдатели на ЕГЭ выявили 115 случаев нарушений. В пунктах проведения единого государственного экзамена в первые дни присутствовали свыше четырех тысяч родителей выпускников.

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Рособрнадзор официально исключил возможность проведения ЕГЭ в аудиториях с круглыми столами. Об этом сообщили в ведомстве. «По итогам рассмотрения жалобы исключена организация последующих экзаменов в аудиториях с круглыми столами», — говорится в сообщении Рособрнадзора, передает ТАСС. Решение принято после поступления жалобы из Москвы на организацию рабочих мест во время экзамена по истории. Подобная расстановка мебели создает дискомфорт для участников и не соответствует установленным стандартам проведения экзамена. С 2025 года для участников ЕГЭ введен новый инструмент обратной связи: на каждом пункте проведения экзамена размещен QR-код, по которому можно оперативно сообщить о нарушениях через портал госуслуг. Все обращения автоматически направляются специалисту Рособрнадзора, ответственному за взаимодействие с региональными органами управления безопасностью. Напомним, ранее в ходе проведения первых экзаменов, родители-наблюдатели на ЕГЭ выявили 115 случаев нарушений. В пунктах проведения единого государственного экзамена в первые дни присутствовали свыше четырех тысяч родителей выпускников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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