Рособрнадзор запретил круглые столы на ЕГЭ

Рособрнадзор официально исключил возможность проведения ЕГЭ в аудиториях с круглыми столами. Об этом сообщили в ведомстве.
«По итогам рассмотрения жалобы исключена организация последующих экзаменов в аудиториях с круглыми столами», — говорится в сообщении Рособрнадзора, передает ТАСС. Решение принято после поступления жалобы из Москвы на организацию рабочих мест во время экзамена по истории. Подобная расстановка мебели создает дискомфорт для участников и не соответствует установленным стандартам проведения экзамена.
С 2025 года для участников ЕГЭ введен новый инструмент обратной связи: на каждом пункте проведения экзамена размещен QR-код, по которому можно оперативно сообщить о нарушениях через портал госуслуг. Все обращения автоматически направляются специалисту Рособрнадзора, ответственному за взаимодействие с региональными органами управления безопасностью.
Напомним, ранее в ходе проведения первых экзаменов, родители-наблюдатели на ЕГЭ выявили 115 случаев нарушений. В пунктах проведения единого государственного экзамена в первые дни присутствовали свыше четырех тысяч родителей выпускников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.