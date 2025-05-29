Генпрокуратура помогла вернуть воду семье участника СВО из Кунашака

Генпрокуратура помогла восстановить водоснабжение в доме семьи участника спецоперации в селе Кунашак Челябинской области. Аварийный участок трубы заменили, а остальной трубопровод прочистили, сообщили в пресс-службе ведомства.
«После прокурорского вмешательства подрядная организация заменила аварийные участки сети. Для восстановления напора воды силами МУП „Балык“ прочищены трубы, давление в сети стабилизировано», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Кроме того, в мае был закончен ремонт на резервном источнике водоснабжения.
В пресс-службе ведомства рассказали, что 17 апреля к ним обратилась супруга участника спецоперации и рассказала, что в ее доме в селе Кунашак практически нет воды. По поручению заместителя Генпрокурора РФ Сергея Зайцева начата проверка, которая показала, что услуги водоснабжения осуществляет МУП «Балык» по муниципальной сети протяженностью 125 метров, которая сильно изношена. Только в 2024-2025 годах на ней произошло шесть порывов (последний в январе 2025 года). Прокурор вынес представление главе Кунашакского района, его удовлетворили.
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