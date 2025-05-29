В России хотят отменить НДФЛ на проценты по долгосрочным вкладам

В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект, предусматривающий освобождение от НДФЛ процентов по банковским вкладам сроком от трех лет. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Есть предложение по поводу освобождения процентов по таким [трехлетним] вкладам от подоходного налога, и я рассчитываю, что Госдума нас поддержит. В ближайшее время мы такой законопроект внесем, и соответствующие решения будут приняты», — заявил Аксаков на VII съезде Ассоциации банков России. Его слова приводит ТАСС.
Ранее власти уже рассматривали меры по стимулированию долгосрочных сбережений граждан, в том числе через налоговые льготы для бизнеса, который поддерживает пенсионные накопления сотрудников. С 2026 года планируется ввести льготы для работодателей, участвующих в софинансировании программ долгосрочных сбережений, что также направлено на привлечение «длинных» денег в экономику и повышение финансовой устойчивости населения.
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