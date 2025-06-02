Журналисты узнали, почему переговоры в Стамбуле начались с опозданием

КП: Умеров задержал Фидана на полтора часа перед переговорами
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Рустем Умеров задержало Фидана на полтора часа
Рустем Умеров задержало Фидана на полтора часа Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Начало переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле было отложено более чем на полтора часа из-за двусторонней встречи министра обороны Украины Рустема Умерова с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщает корреспондент Екатерина Деева.

«Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров провел двустороннюю встречу с главой МИД Турции Хаканом Фидан из-за чего начало переговоров с российской стороной задержалось на более чем полтора часа», — рассказала журналистка «Комсомольской правды». 

Как ранее сообщалось, члены украинской делегации прибыли во дворец Чираган в военной форме, подъехав к месту проведения переговоров на автобусе. В то же время российские представители, находившиеся внутри дворца в ожидании начала встречи, были одеты в официальный деловой стиль. 

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Начало переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле было отложено более чем на полтора часа из-за двусторонней встречи министра обороны Украины Рустема Умерова с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщает корреспондент Екатерина Деева. «Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров провел двустороннюю встречу с главой МИД Турции Хаканом Фидан из-за чего начало переговоров с российской стороной задержалось на более чем полтора часа», — рассказала журналистка «Комсомольской правды».  Как ранее сообщалось, члены украинской делегации прибыли во дворец Чираган в военной форме, подъехав к месту проведения переговоров на автобусе. В то же время российские представители, находившиеся внутри дворца в ожидании начала встречи, были одеты в официальный деловой стиль. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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