Журналисты узнали, почему переговоры в Стамбуле начались с опозданием

Начало переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле было отложено более чем на полтора часа из-за двусторонней встречи министра обороны Украины Рустема Умерова с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщает корреспондент Екатерина Деева.
«Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров провел двустороннюю встречу с главой МИД Турции Хаканом Фидан из-за чего начало переговоров с российской стороной задержалось на более чем полтора часа», — рассказала журналистка «Комсомольской правды».
Как ранее сообщалось, члены украинской делегации прибыли во дворец Чираган в военной форме, подъехав к месту проведения переговоров на автобусе. В то же время российские представители, находившиеся внутри дворца в ожидании начала встречи, были одеты в официальный деловой стиль.
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