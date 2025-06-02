Россия настаивает на проведении выборов президента Украины

РФ потребовала от Украины объявить дату выборов после отмены военного положения
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Россия требует от Украины отмены военного положения и президентских выборов, следует из меморандума
Россия требует от Украины отмены военного положения и президентских выборов, следует из меморандума Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

РФ потребовала от украинских властей объявить дату президентских и парламентских выборов не позднее 100 дней после отмены военного положения. Об этом говорится в российском меморандуме по урегулированию украинского кризиса, переданный украинской стороне в ходе переговоров в Стамбуле.

«Объявление даты проведения выборов президента Украины и Верховной рады, которые должны состояться не позднее 100 дней после отмены военного положения», — говорится во втором разделе меморандума, где перечислены условия прекращения огня. Текст меморандума имеется в распоряжении ТАСС.

Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в Стамбуле 2 июня. Встреча длилась более часа, обсуждение велось на русском языке. По итогам заседания стороны обменялись меморандумами с условиями мирного урегулирования. К чему еще пришли делегаты — в  материале URA.RU.

В феврале 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. В своем выступлении он подчеркнул, что задачей операции не является оккупация украинских территорий.

С 24 февраля 2022 года на территории Украины установлено военное положение, а также была объявлена общенациональная мобилизация. Государственные органы неоднократно принимали решение о продлении этих мер. Срок последнего продления истекает 9 мая текущего года.

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РФ потребовала от украинских властей объявить дату президентских и парламентских выборов не позднее 100 дней после отмены военного положения. Об этом говорится в российском меморандуме по урегулированию украинского кризиса, переданный украинской стороне в ходе переговоров в Стамбуле. «Объявление даты проведения выборов президента Украины и Верховной рады, которые должны состояться не позднее 100 дней после отмены военного положения», — говорится во втором разделе меморандума, где перечислены условия прекращения огня. Текст меморандума имеется в распоряжении ТАСС. Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в Стамбуле 2 июня. Встреча длилась более часа, обсуждение велось на русском языке. По итогам заседания стороны обменялись меморандумами с условиями мирного урегулирования. К чему еще пришли делегаты — в  материале URA.RU. В феврале 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. В своем выступлении он подчеркнул, что задачей операции не является оккупация украинских территорий. С 24 февраля 2022 года на территории Украины установлено военное положение, а также была объявлена общенациональная мобилизация. Государственные органы неоднократно принимали решение о продлении этих мер. Срок последнего продления истекает 9 мая текущего года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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