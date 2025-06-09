Элитный курорт на челябинском озере в жару оставил жителей поселка без воды

Курорт «Увильды» на одноименном озере оставил жителей ближайшего села Кузнецкое в Аргаяшском районе (Челябинская область) без холодной воды. Как URA.RU рассказали жители поселения, воды не стало в самую жару.
«Воду отключили в обед воскресенья. Думали, авария, однако потом выяснилось, что в санатории, от которого запитан поселок, вода есть», — рассказал URA.RU житель Андрей Андреев.
В жаркую погоду жителей отключение особенно встревожило. Дети и пенсионеры под палящим солнцем остались без холодной воды и водоотведения. Андреев отметил, что люди не получили никаких уведомлений о причинах отключения. Неделю назад в садовом товариществе по соседству произошел пожар. Любое возгорание при отсутствующем водоснабжении может оказаться смертельным.
«Я пока не дома, но вода в понедельник, как говорят, появилась. Однако под низким давлением, и до верхних этажей не доходит», — отметила в разговоре с URA.RU депутат Елена Устюжанина.
Собеседница информагентства добавила, что санаторий давно хочет передать коммунальный комплекс муниципалитету, но до сих пор этого не произошло. Счета с ноября 2024 года не выставляются. Об инциденте Устюжанина сообщила в администрацию Кузнецкого. Как там отреагировали и что думают о принятии на свой баланс водоснабжающего хозяйства, станет понятно из комментария на запрос URA.RU. Ответы пока не поступили. С вопросами агентство обратилось к властям самого поселения и Аргаяшского района. Также письмо отправлено в адрес санатория, отключившего воду.
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