Мордашов на ПМЭФ назвал свою главную ошибку в карьере

Мордашов: моя крупнейшая ошибка — убыточные зарубежные активы
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Мордашов рассказал об ошибке, которая обошлась ему в семь млрд долларов
Мордашов рассказал об ошибке, которая обошлась ему в семь млрд долларов Фото:

Основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние оценивается Forbes в 28,6 млрд долларов, на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) рассказал о крупнейшей ошибке в своей карьере. По его словам, это приобретение зарубежных металлургических активов в начале 2000-х годов, которое привело к убыткам в размере около семи млрд долларов.

«Мы потеряли порядка 7 млрд долларов на этом. Много вообще было ошибок сделано, но эта — самая большая», — заявил Мордашов, его слова передает РБК. Он отметил, что компания активно участвовала в сделках по слияниям и поглощениям за рубежом, однако после финансового кризиса 2008 года многие из этих активов оказались неэффективными.

Мордашов пояснил, что очень опасно поддаваться увлечениям, когда какая-то мода пошла, и все начинают это делать, вызывая сомнения: «елки-палки, ну все делают, а я нет, а вдруг я отстану?». Он также подчеркнул, что извлеченный опыт способствовал более взвешенному подходу к инвестициям, что позволило «Северстали» избежать долговой нагрузки в условиях текущего экономического спада. 

Одним из ключевых примеров таких вложений стало приобретение «Северсталью» итальянской сталелитейной компании Lucchini в 2005 году за 770 миллионов евро. В 2010 году, выкупив оставшиеся 20,2% акций за 82,5 тысяч евро, компания Мордашова консолидировала сто процентов Lucchini. Однако актив оказался убыточным, и в том же году Мордашов приобрел 50,8% доли у «Северстали» за один евро, чтобы снизить нагрузку на баланс компании. Оставшиеся 49,2% были деконсолидированы и исключены из отчетности.

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Основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние оценивается Forbes в 28,6 млрд долларов, на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) рассказал о крупнейшей ошибке в своей карьере. По его словам, это приобретение зарубежных металлургических активов в начале 2000-х годов, которое привело к убыткам в размере около семи млрд долларов. «Мы потеряли порядка 7 млрд долларов на этом. Много вообще было ошибок сделано, но эта — самая большая», — заявил Мордашов, его слова передает РБК. Он отметил, что компания активно участвовала в сделках по слияниям и поглощениям за рубежом, однако после финансового кризиса 2008 года многие из этих активов оказались неэффективными. Мордашов пояснил, что очень опасно поддаваться увлечениям, когда какая-то мода пошла, и все начинают это делать, вызывая сомнения: «елки-палки, ну все делают, а я нет, а вдруг я отстану?». Он также подчеркнул, что извлеченный опыт способствовал более взвешенному подходу к инвестициям, что позволило «Северстали» избежать долговой нагрузки в условиях текущего экономического спада.  Одним из ключевых примеров таких вложений стало приобретение «Северсталью» итальянской сталелитейной компании Lucchini в 2005 году за 770 миллионов евро. В 2010 году, выкупив оставшиеся 20,2% акций за 82,5 тысяч евро, компания Мордашова консолидировала сто процентов Lucchini. Однако актив оказался убыточным, и в том же году Мордашов приобрел 50,8% доли у «Северстали» за один евро, чтобы снизить нагрузку на баланс компании. Оставшиеся 49,2% были деконсолидированы и исключены из отчетности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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