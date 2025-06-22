Марочко: ВС РФ закрепляются у села Перебудова в ДНР

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ВС РФ продвигаются в ДНР
ВС РФ продвигаются в ДНР Фото:
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Военнослужащие РФ успешно перешли через реку и начали закрепление к юго-западу от недавно освобожденного села Перебудова в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В Перебудове есть природное препятствие — водная преграда, но, насколько мне известно, мы уже форсировали реку и как раз закрепляемся юго-западнее данного населенного пункта. Так что данный участок местности сейчас может очень быстро перейти под наш контроль», — заявил Марочко для ТАСС.

Он также отметил, что рельеф местности у Перебудова не позволяет противнику серьезно закрепиться после продвижения российских войск. Однако, по словам эксперта, водная преграда и открытые участки местности у села представляют определенные риски для российских военнослужащих из-за активности FPV-дронов противника.

Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что российские войска установили контроль над селом Перебудова в ДНР, а также освободили ряд населенных пунктов в Харьковской и Донецкой областях. Продвижение российских подразделений сопровождается ударами по позициям ВСУ и закреплением на новых рубежах, что является частью продолжающейся операции по углублению обороны противника.

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Военнослужащие РФ успешно перешли через реку и начали закрепление к юго-западу от недавно освобожденного села Перебудова в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «В Перебудове есть природное препятствие — водная преграда, но, насколько мне известно, мы уже форсировали реку и как раз закрепляемся юго-западнее данного населенного пункта. Так что данный участок местности сейчас может очень быстро перейти под наш контроль», — заявил Марочко для ТАСС. Он также отметил, что рельеф местности у Перебудова не позволяет противнику серьезно закрепиться после продвижения российских войск. Однако, по словам эксперта, водная преграда и открытые участки местности у села представляют определенные риски для российских военнослужащих из-за активности FPV-дронов противника. Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что российские войска установили контроль над селом Перебудова в ДНР, а также освободили ряд населенных пунктов в Харьковской и Донецкой областях. Продвижение российских подразделений сопровождается ударами по позициям ВСУ и закреплением на новых рубежах, что является частью продолжающейся операции по углублению обороны противника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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