Количество жертв теракта в Дамаске выросло

Число погибших в результате теракта в церкви святого Илии в районе Дувейла в Дамаске увеличилось до 25 человек, еще 63 получили ранения. Об этом сообщило министерство здравоохранения Сирии.
«Количество жертв теракта в церкви святого Илии в районе Дувейла в Дамаске увеличилось до 25, раненых — 63 человека», — говорится в заявлении ведомства. Информацию приводит агентство SANA.
Теракт в церкви святого Илии произошел 22 июня в районе Дувейла Дамаска, где проживает крупная христианская община. По данным сирийских СМИ, смертник сначала открыл огонь по верующим, а затем привел в действие самодельное взрывное устройство. Ранее сообщалось о 13 погибших и 53 раненых, среди жертв были женщины и дети. По данным МВД Сирии, теракт устроил боевик, связанный с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещенная в РФ).
В МИД России решительно осудили теракт и выразили соболезнования семьям погибших. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что жертвами стали мирные люди. Она также пожелала скорейшего выздоровления раненым.
Кроме того, МИД России выразил поддержку сирийским властям в проведении тщательного расследования теракта и подчеркнул, что атака была направлена на подрыв стабилизации в стране. Захарова отметила, что теракт угрожает гражданскому миру и выразила надежду на наказание организаторов, передает деловое издание «Взгляд».
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