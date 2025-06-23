Количество жертв теракта в Дамаске выросло

Минздрав Сирии: в результате теракта в Дамаске погибли 25 человек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Теракт в Дамаске устроил террорист-смертник
Теракт в Дамаске устроил террорист-смертник Фото:
новость из сюжета
Смертник совершил теракт в Сирии

Число погибших в результате теракта в церкви святого Илии в районе Дувейла в Дамаске увеличилось до 25 человек, еще 63 получили ранения. Об этом сообщило министерство здравоохранения Сирии.

«Количество жертв теракта в церкви святого Илии в районе Дувейла в Дамаске увеличилось до 25, раненых — 63 человека», — говорится в заявлении ведомства.  Информацию приводит агентство SANA

Теракт в церкви святого Илии произошел 22 июня в районе Дувейла Дамаска, где проживает крупная христианская община. По данным сирийских СМИ, смертник сначала открыл огонь по верующим, а затем привел в действие самодельное взрывное устройство. Ранее сообщалось о 13 погибших и 53 раненых, среди жертв были женщины и дети. По данным МВД Сирии, теракт устроил боевик, связанный с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

В МИД России решительно осудили теракт и выразили соболезнования семьям погибших. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что жертвами стали мирные люди. Она также пожелала скорейшего выздоровления раненым. 

Кроме того, МИД России выразил поддержку сирийским властям в проведении тщательного расследования теракта и подчеркнул, что атака была направлена на подрыв стабилизации в стране. Захарова отметила, что теракт угрожает гражданскому миру и выразила надежду на наказание организаторов, передает деловое издание «Взгляд».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Число погибших в результате теракта в церкви святого Илии в районе Дувейла в Дамаске увеличилось до 25 человек, еще 63 получили ранения. Об этом сообщило министерство здравоохранения Сирии. «Количество жертв теракта в церкви святого Илии в районе Дувейла в Дамаске увеличилось до 25, раненых — 63 человека», — говорится в заявлении ведомства.  Информацию приводит агентство SANA.  Теракт в церкви святого Илии произошел 22 июня в районе Дувейла Дамаска, где проживает крупная христианская община. По данным сирийских СМИ, смертник сначала открыл огонь по верующим, а затем привел в действие самодельное взрывное устройство. Ранее сообщалось о 13 погибших и 53 раненых, среди жертв были женщины и дети. По данным МВД Сирии, теракт устроил боевик, связанный с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещенная в РФ). В МИД России решительно осудили теракт и выразили соболезнования семьям погибших. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что жертвами стали мирные люди. Она также пожелала скорейшего выздоровления раненым.  Кроме того, МИД России выразил поддержку сирийским властям в проведении тщательного расследования теракта и подчеркнул, что атака была направлена на подрыв стабилизации в стране. Захарова отметила, что теракт угрожает гражданскому миру и выразила надежду на наказание организаторов, передает деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...