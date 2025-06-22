Число пострадавших при теракте в Сирии в церкви возросло

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Теракт совершили в районе Дувейла города Дамаск
Теракт совершили в районе Дувейла города Дамаск Фото:
новость из сюжета
Смертник совершил теракт в Сирии

Число пострадавших при нападении на православную церковь Святого Ильи в районе Эд-Дувайла в Дамаске достигло 53 человек. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на министерство здравоохранения Сирии.

«Число погибших в результате террористического нападения на церковь Святого Ильи в районе Эд-Дувайла в Дамаске возросло до 13, еще 53 человека получили ранения», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном SANA. Там уточнили, что среди жертв есть женщины и дети.

22 июня в районе Дувейла города Дамаск, где проживает значительная христианская община, произошел террористический акт. По информации сирийского телеканала Sham TV, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, приведенное в действие смертником. Перед тем как совершить самоподрыв внутри церкви, нападавший открыл огонь по верующим, собравшимся на богослужение. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Число пострадавших при нападении на православную церковь Святого Ильи в районе Эд-Дувайла в Дамаске достигло 53 человек. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на министерство здравоохранения Сирии. «Число погибших в результате террористического нападения на церковь Святого Ильи в районе Эд-Дувайла в Дамаске возросло до 13, еще 53 человека получили ранения», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном SANA. Там уточнили, что среди жертв есть женщины и дети. 22 июня в районе Дувейла города Дамаск, где проживает значительная христианская община, произошел террористический акт. По информации сирийского телеканала Sham TV, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, приведенное в действие смертником. Перед тем как совершить самоподрыв внутри церкви, нападавший открыл огонь по верующим, собравшимся на богослужение. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...