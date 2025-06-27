Посол США Линн Трейси покидает Россию

Посол США в России Линн Трейси завершает свою работу в Москве и покидает страну. Об этом сообщило посольство Соединенных Штатов в РФ на официальных ресурсах.
«Посол США в РФ Линн Трейси покидает Москву», — говорится в telegram-канале дипмиссии. По случаю ее отъезда посольство выразило признательность за вклад в дипломатию и уважение к русской культуре, а также за преданное служение американскому народу.
В дипмиссии заявили, что Трейси была открытым и честным человеком, который настаивал на важности диалога даже в трудные времена. Сама Трейси выразила гордость за работу в представительстве США в такой сложный период, а также уверенность в том, что ее коллеги продолжат работу над улучшением отношений с российским народом. Она заявила, что в процессе работы вдохновлялась встречами с россиянами, которые, по ее словам, любят свою страну и каждый день работают ради лучшего будущего. Свою речь она завершила строками из стихотворения Александра Пушкина о любви к Родине. Посольство подчеркнуло, что Трейси посвятила свою карьеру укреплению взаимопонимания.
Линн Трейси занимала пост посла США в России с января 2023 года, после получения агремана в сентябре 2022 года. О скором завершении ее миссии посольство сообщало ранее, а 13 июня была проведена прощальная онлайн-трансляция. СМИ сообщали, что на смену Трейси может быть назначен спецпосланник США по Ливии Ричард Норланд.
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