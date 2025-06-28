«Чудом спасся»: иранские киллеры в 2022 году едва не убили экс-госсекретаря США

WP: Иран едва не ликвидировал Помпео в Париже в 2022 году
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Трампу также поступали угрозы, пишет WP
Трампу также поступали угрозы, пишет WP Фото:

Иран почти ликвидировал бывшего госсекретаря США Майка Помпео в Париже в 2022 году. Об этом пишет газета The Washington Post

«Ирану почти удалось ликвидировать Помпео в Париже в 2022 году», — говорится в материале газеты. Там добавили, что иранские киллеры узнали, в каком отеле останавливался Помпео, и пытались его устранить, но ему удалось спастись чудом.

Также отмечается, что президент США Дональд Трамп и его советники регулярно сталкиваются с угрозами, и Тегеран пытался устранить американских чиновников как минимум трижды перед выборами 2024 года. Трамп ранее говорил о своих опасениях за жизнь.

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Иран почти ликвидировал бывшего госсекретаря США Майка Помпео в Париже в 2022 году. Об этом пишет газета The Washington Post «Ирану почти удалось ликвидировать Помпео в Париже в 2022 году», — говорится в материале газеты. Там добавили, что иранские киллеры узнали, в каком отеле останавливался Помпео, и пытались его устранить, но ему удалось спастись чудом. Также отмечается, что президент США Дональд Трамп и его советники регулярно сталкиваются с угрозами, и Тегеран пытался устранить американских чиновников как минимум трижды перед выборами 2024 года. Трамп ранее говорил о своих опасениях за жизнь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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