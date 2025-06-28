«Чудом спасся»: иранские киллеры в 2022 году едва не убили экс-госсекретаря США

Иран почти ликвидировал бывшего госсекретаря США Майка Помпео в Париже в 2022 году. Об этом пишет газета The Washington Post
«Ирану почти удалось ликвидировать Помпео в Париже в 2022 году», — говорится в материале газеты. Там добавили, что иранские киллеры узнали, в каком отеле останавливался Помпео, и пытались его устранить, но ему удалось спастись чудом.
Также отмечается, что президент США Дональд Трамп и его советники регулярно сталкиваются с угрозами, и Тегеран пытался устранить американских чиновников как минимум трижды перед выборами 2024 года. Трамп ранее говорил о своих опасениях за жизнь.
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