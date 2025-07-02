В Лесосибирске полыхает свалка древесных отходов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Огонь охватил площадь около 6000 квадратных метров (архивное фото)
Огонь охватил площадь около 6000 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Лесосибирске произошел крупный пожар на свалке древесных отходов. Об этом сообщает МЧС Красноярского края.

«В Лесосибирске загорелась свалка отходов лесопиления», — говорится в официальном telegram-канале МЧС. Возгорание было зафиксировано в районе улицы Южный Промышленный Узел. Из-за сильного ветра и высокой горючей нагрузки огонь быстро распространился по территории, охватив площадь около 6000 квадратных метров отдельными очагами.

На месте происшествия работают десять единиц специализированной техники и 29 сотрудников пожарно-спасательных подразделений. Для эффективного тушения огня организована прокладка резервной рукавной линии к реке Енисей. Угрозы распространения огня на близлежащие строения нет. В результате происшествия никто не пострадал.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Лесосибирске произошел крупный пожар на свалке древесных отходов. Об этом сообщает МЧС Красноярского края. «В Лесосибирске загорелась свалка отходов лесопиления», — говорится в официальном telegram-канале МЧС. Возгорание было зафиксировано в районе улицы Южный Промышленный Узел. Из-за сильного ветра и высокой горючей нагрузки огонь быстро распространился по территории, охватив площадь около 6000 квадратных метров отдельными очагами. На месте происшествия работают десять единиц специализированной техники и 29 сотрудников пожарно-спасательных подразделений. Для эффективного тушения огня организована прокладка резервной рукавной линии к реке Енисей. Угрозы распространения огня на близлежащие строения нет. В результате происшествия никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...