В Лесосибирске произошел крупный пожар на свалке древесных отходов. Об этом сообщает МЧС Красноярского края.
«В Лесосибирске загорелась свалка отходов лесопиления», — говорится в официальном telegram-канале МЧС. Возгорание было зафиксировано в районе улицы Южный Промышленный Узел. Из-за сильного ветра и высокой горючей нагрузки огонь быстро распространился по территории, охватив площадь около 6000 квадратных метров отдельными очагами.
На месте происшествия работают десять единиц специализированной техники и 29 сотрудников пожарно-спасательных подразделений. Для эффективного тушения огня организована прокладка резервной рукавной линии к реке Енисей. Угрозы распространения огня на близлежащие строения нет. В результате происшествия никто не пострадал.
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