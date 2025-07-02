Россия ждет от Минска заключения по самолету «Освей»

Россия ожидает заключение от белорусских коллег по проекту легкомоторного самолета «Освей», после чего сможет приступить к дальнейшей разработке рабочей конструкторской документации (РКД). Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
«По поводу „Освей“ мы разработали все параметры проекта. Сейчас мяч на стороне наших белорусских партнеров. Ждем от них положительного заключения, чтобы продолжить уже разработку непосредственно РКД», — сказал Алиханов, отвечая на вопрос журналистов о том, на каком этапе находится разработка самолета. Его слова передают РИА Новости.
На выставке «Иннопром» в июле 2023 года Россия и Беларусь заключили обширную межведомственную программу, направленную на развитие сотрудничества в сфере авиастроения. В рамках достигнутых договоренностей стороны согласовали совместную разработку и запуск серийного производства в Беларуси двухмоторного самолета, рассчитанного на 19 пассажиров. Соответствующее соглашение было подписано в 2024 году, а проект получил название «Освей». По информации председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрия Пантуса, создание опытного образца нового белорусско-российского воздушного судна запланировано на 2026 год.
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