Россия ждет от Минска заключения по самолету «Освей»

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Производство белорусско-российского самолета запланировано на 2026 год (архивное фото)
Производство белорусско-российского самолета запланировано на 2026 год (архивное фото) Фото:

Россия ожидает заключение от белорусских коллег по проекту легкомоторного самолета «Освей», после чего сможет приступить к дальнейшей разработке рабочей конструкторской документации (РКД). Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

«По поводу „Освей“ мы разработали все параметры проекта. Сейчас мяч на стороне наших белорусских партнеров. Ждем от них положительного заключения, чтобы продолжить уже разработку непосредственно РКД», — сказал Алиханов, отвечая на вопрос журналистов о том, на каком этапе находится разработка самолета. Его слова передают РИА Новости.

На выставке «Иннопром» в июле 2023 года Россия и Беларусь заключили обширную межведомственную программу, направленную на развитие сотрудничества в сфере авиастроения. В рамках достигнутых договоренностей стороны согласовали совместную разработку и запуск серийного производства в Беларуси двухмоторного самолета, рассчитанного на 19 пассажиров. Соответствующее соглашение было подписано в 2024 году, а проект получил название «Освей». По информации председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрия Пантуса, создание опытного образца нового белорусско-российского воздушного судна запланировано на 2026 год.

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Россия ожидает заключение от белорусских коллег по проекту легкомоторного самолета «Освей», после чего сможет приступить к дальнейшей разработке рабочей конструкторской документации (РКД). Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. «По поводу „Освей“ мы разработали все параметры проекта. Сейчас мяч на стороне наших белорусских партнеров. Ждем от них положительного заключения, чтобы продолжить уже разработку непосредственно РКД», — сказал Алиханов, отвечая на вопрос журналистов о том, на каком этапе находится разработка самолета. Его слова передают РИА Новости. На выставке «Иннопром» в июле 2023 года Россия и Беларусь заключили обширную межведомственную программу, направленную на развитие сотрудничества в сфере авиастроения. В рамках достигнутых договоренностей стороны согласовали совместную разработку и запуск серийного производства в Беларуси двухмоторного самолета, рассчитанного на 19 пассажиров. Соответствующее соглашение было подписано в 2024 году, а проект получил название «Освей». По информации председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрия Пантуса, создание опытного образца нового белорусско-российского воздушного судна запланировано на 2026 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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