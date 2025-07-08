Сырский: ВСУ ищут новые пути покупки оружия

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ВСУ также работают над расширением возможностей ремонта и модернизации техники
ВСУ также работают над расширением возможностей ремонта и модернизации техники Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ищут новые способы приобретения вооружений и военной техники в связи с нестабильностью международной ситуации и неопределенностью в вопросах внешней военной поддержки. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Учитывая нестабильность международной ситуации, мы ищем новые способы получения и приобретения вооружений и военной техники, расширения возможности ее ремонта, модернизации дополнительных элементов защиты», — написал Сырский в своем telegram-канале. По его словам, ВСУ также работают над расширением возможностей ремонта и модернизации техники, усилением элементов защиты.

В последние недели ситуация с поставками западного вооружения для Украины заметно осложнилась. 2 июля сообщалось о решении США приостановить передачу Украине ряда ключевых вооружений, включая ракеты для комплексов Patriot, высокоточные боеприпасы GMLRS, управляемые ракеты Hellfire и переносные комплексы Stinger. Это вызвало обеспокоенность в Киеве.

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве для разъяснения ситуации. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Европа не способна полностью заменить американские поставки вооружений. В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь, но учитывает собственные потребности в вооружениях.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ищут новые способы приобретения вооружений и военной техники в связи с нестабильностью международной ситуации и неопределенностью в вопросах внешней военной поддержки. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. «Учитывая нестабильность международной ситуации, мы ищем новые способы получения и приобретения вооружений и военной техники, расширения возможности ее ремонта, модернизации дополнительных элементов защиты», — написал Сырский в своем telegram-канале. По его словам, ВСУ также работают над расширением возможностей ремонта и модернизации техники, усилением элементов защиты. В последние недели ситуация с поставками западного вооружения для Украины заметно осложнилась. 2 июля сообщалось о решении США приостановить передачу Украине ряда ключевых вооружений, включая ракеты для комплексов Patriot, высокоточные боеприпасы GMLRS, управляемые ракеты Hellfire и переносные комплексы Stinger. Это вызвало обеспокоенность в Киеве. МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве для разъяснения ситуации. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Европа не способна полностью заменить американские поставки вооружений. В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь, но учитывает собственные потребности в вооружениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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