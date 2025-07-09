09 июля 2025

Стал известен первый звездный хедлайнер Дня города в Екатеринбурге

Мот выступит в День города в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Мот выступит 16 августа
Мот выступит 16 августа Фото:

В День города в Екатеринбурге выступит рэпер Мот (настоящее имя Матвей Мельников). Информация об этом появилась в гастрольном графике певца.

Судя по афише, артист споет для горожан бесплатно. Найти его можно будет на улице Архангела Михаила, Точное время и локация будут известны позже.

Фото:

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В День города в Екатеринбурге выступит рэпер Мот (настоящее имя Матвей Мельников). Информация об этом появилась в гастрольном графике певца. Судя по афише, артист споет для горожан бесплатно. Найти его можно будет на улице Архангела Михаила, Точное время и локация будут известны позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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