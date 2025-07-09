Стал известен первый звездный хедлайнер Дня города в Екатеринбурге

Мот выступит 16 августа
В День города в Екатеринбурге выступит рэпер Мот (настоящее имя Матвей Мельников). Информация об этом появилась в гастрольном графике певца.
Судя по афише, артист споет для горожан бесплатно. Найти его можно будет на улице Архангела Михаила, Точное время и локация будут известны позже.
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