В России может появиться «экстренный номер» для животных

В Госдуме обсуждается инициатива по созданию единого короткого номера для вызова экстренной ветеринарной помощи. С такой идеей выступили депутаты фракции «Новые люди» Антон Ткачев и Георгий Арапов, которые направили соответствующее предложение министру цифрового развития Максуту Шадаеву.
«Считаем целесообразным рассмотреть вопрос о создании и внедрении по всей территории Российской Федерации единого короткого номера для вызова экстренной ветеринарной помощи», — говорится в письме, передает ТАСС. Депутаты предложили внедрить короткий и легко запоминающийся номер — 106.
В настоящее время в России отсутствует единый короткий номер для обращения в ветеринарные службы. Это затрудняет быстрое оказание помощи как домашним, так и безнадзорным животным в экстренных ситуациях. По мнению авторов инициативы, подобный сервис поможет оперативно реагировать на угрозы жизни и здоровью животных.
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