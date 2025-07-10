В России может появиться «экстренный номер» для животных

Депутаты предложили ввести единый короткий номер для вызова ветеринаров
© Служба новостей «URA.RU»
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Подобный сервис поможет оперативно реагировать на угрозы жизни и здоровью животных
Подобный сервис поможет оперативно реагировать на угрозы жизни и здоровью животных Фото:

В Госдуме обсуждается инициатива по созданию единого короткого номера для вызова экстренной ветеринарной помощи. С такой идеей выступили депутаты фракции «Новые люди» Антон Ткачев и Георгий Арапов, которые направили соответствующее предложение министру цифрового развития Максуту Шадаеву.

«Считаем целесообразным рассмотреть вопрос о создании и внедрении по всей территории Российской Федерации единого короткого номера для вызова экстренной ветеринарной помощи», — говорится в письме, передает ТАСС. Депутаты предложили внедрить короткий и легко запоминающийся номер — 106.

В настоящее время в России отсутствует единый короткий номер для обращения в ветеринарные службы. Это затрудняет быстрое оказание помощи как домашним, так и безнадзорным животным в экстренных ситуациях. По мнению авторов инициативы, подобный сервис поможет оперативно реагировать на угрозы жизни и здоровью животных.

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В Госдуме обсуждается инициатива по созданию единого короткого номера для вызова экстренной ветеринарной помощи. С такой идеей выступили депутаты фракции «Новые люди» Антон Ткачев и Георгий Арапов, которые направили соответствующее предложение министру цифрового развития Максуту Шадаеву. «Считаем целесообразным рассмотреть вопрос о создании и внедрении по всей территории Российской Федерации единого короткого номера для вызова экстренной ветеринарной помощи», — говорится в письме, передает ТАСС. Депутаты предложили внедрить короткий и легко запоминающийся номер — 106. В настоящее время в России отсутствует единый короткий номер для обращения в ветеринарные службы. Это затрудняет быстрое оказание помощи как домашним, так и безнадзорным животным в экстренных ситуациях. По мнению авторов инициативы, подобный сервис поможет оперативно реагировать на угрозы жизни и здоровью животных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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