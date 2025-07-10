В центре Екатеринбурга откроется кинотеатр

Возле ККТ «Космос» в Екатеринбурге открывается летняя площадка с развлечениями, где, в том числе, будет кинотеатр. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе T2.
«Пространство начинает работу 11 июля. С 15:00 посетители „T2 СПОТ“ смогут посмотреть кино под открытым небом. А вечером, в 19:00, на сцену летнего пространства выйдет пианист Георгий Маргалиташвили — победитель международных и всероссийских фестивалей. Он подарит новое звучание любимым хитам поп- и рок-музыки. Завершит вечер первого дня танцевальная вечеринка с преподавателями студии MaxDance», — поделились организаторы.
12 июля пройдет торжественное открытие. На нем выступят группа Bulgakov Band и танцоры. Площадка будет работать до 24 августа, на ней екатеринбуржцы смогут найти кино, лекции, мастер-классы и другие активности. Вход будет бесплатным, но нужна предварительная регистрация.
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