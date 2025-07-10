10 июля 2025

В центре Екатеринбурга откроется кинотеатр

В Екатеринбурге запускают летнее пространство с кинотеатром и живой музыкой
© Служба новостей «URA.RU»
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Площадка с кинопоказами будет доступна уже с 11 июля
Площадка с кинопоказами будет доступна уже с 11 июля Фото:

Возле ККТ «Космос» в Екатеринбурге открывается летняя площадка с развлечениями, где, в том числе, будет кинотеатр. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе T2.

«Пространство начинает работу 11 июля. С 15:00 посетители „T2 СПОТ“ смогут посмотреть кино под открытым небом. А вечером, в 19:00, на сцену летнего пространства выйдет пианист Георгий Маргалиташвили — победитель международных и всероссийских фестивалей. Он подарит новое звучание любимым хитам поп- и рок-музыки. Завершит вечер первого дня танцевальная вечеринка с преподавателями студии MaxDance», — поделились организаторы.

12 июля пройдет торжественное открытие. На нем выступят группа Bulgakov Band и танцоры. Площадка будет работать до 24 августа, на ней екатеринбуржцы смогут найти кино, лекции, мастер-классы и другие активности. Вход будет бесплатным, но нужна предварительная регистрация.

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Возле ККТ « Космос» в Екатеринбурге открывается летняя площадка с развлечениями, где, в том числе, будет кинотеатр. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе T2. « Пространство начинает работу 11 июля. С 15:00 посетители „T2 СПОТ “ смогут посмотреть кино под открытым небом. А вечером, в 19:00, на сцену летнего пространства выйдет пианист Георгий Маргалиташвили — победитель международных и всероссийских фестивалей. Он подарит новое звучание любимым хитам поп- и рок-музыки. Завершит вечер первого дня танцевальная вечеринка с преподавателями студии MaxDance» , — поделились организаторы. 12 июля пройдет торжественное открытие. На нем выступят группа Bulgakov Band и танцоры. Площадка будет работать до 24 августа, на ней екатеринбуржцы смогут найти кино, лекции, мастер-классы и другие активности. Вход будет бесплатным, но нужна предварительная регистрация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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