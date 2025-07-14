Глава отдела миграции в Челябинске, попавшийся на взятках, пытался выйти из СИЗО

Челябинский облсуд оставил в СИЗО начальника «Тракторозаводского» отдела миграции Игоря Шатохина, обвиняемого в коррупции и превышении полномочий. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, силовик останется в изоляторе до конца сентября.
«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката в интересах Шатохина. Постановление Центрального райсуда Челябинска от 25 июня 2025 года, которым обвиняемому продлен срок действия меры пресечения в виде заключения под стражей до 28 сентября 2025 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Адвокат Шатохина в своей жалобе просил отправить своего подзащитного под домашний арест. Он утверждал, что силовик не намерен скрываться, заниматься преступной деятельностью и оказывать давление на участников уголовного производства. Но суд оставил доводы без удовлетворения.
Шатохина задержали в конце января сотрудники УФСБ и ОРЧ СБ регионального МВД. Он попался на взятках от мигрантов. Следствие считает, что за это он скрывал сведения об их отказе вставать на воинский учет, тем самым помогая избежать военной службы в рядах ВС РФ. Почти за два года, по предварительным данным, силовик получил от иностранцев не менее 500 тысяч рублей.
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