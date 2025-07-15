«Новые люди» бьют рекорды на муниципальных выборах в Пермском крае

«Новые люди» выдвинули кандидатов почти на все пермские выборы

15 июля 2025 в 20:49 Размер текста - 17 +

«Новые люди» хотят увеличить число мандатов в 2026-м году Фото: Сергей Русанов © URA.RU Партия «Новые люди» в Пермском крае в этом году активно участвует в муниципальных выборах. В прошлые годы НЛ действовали точечно — выдвигали по одному-двум кандидатам в паре-тройке муниципалитетов. А сейчас стремятся к максимальному присутствию. Как следует из решений ТИК Березников, в этом, крупнейшим в Прикамье городе, партия расставила кандидатов в 21-м округе из 28. «Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Березниковской городской думы на выборах депутатов восьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение в Пермском крае партии «Новые люди» в количестве 21 (двадцать один) человек», — говорится в решении ТИК, опубликованном на сайте ведомства. По три человека НЛ намерены выдвинуть в Куеде, Кишерти и Елово, пять — в Сиве. Источники URA.RU связывают активность «Новых людей» со стремлением получить статус третьей партии, а также с 2026-м годом, когда в Прикамье будут выбирать депутатов ГД, заксобрания и пермской гордумы. Руководитель реготделения «Новых людей» Денис Шитов не скрывает, что активность связана с 2026-м годом. «На протяжении уже нескольких лет мы ведем работу во многих муниципалитетах Пермского края, уделяя особенное внимание решению вопросов, с которыми в партию „Новые люди“ обращаются жители малых городов, сел, поселков и деревень. Именно поэтому мы выдвинули на муниципальные выборы значительно больше кандидатов, чем в предыдущие годы», — говорит Денис Шитов. Среди кандидатов, по его словам, есть предприниматели, спортсмены, педагоги и общественные деятели, которые живут непосредственно в территориях, где состоятся выборы. В сентябре 2025 года в Пермском крае будут выбирать депутатов дум новых созывов в Барде, Елово, Карагае, Кишерти, Частых, Березниках, Сиве, Куеде. Довыборы пройдут в Кизеле, Горнозаводске, Кизеле, Лысьве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Партия «Новые люди» в Пермском крае в этом году активно участвует в муниципальных выборах. В прошлые годы НЛ действовали точечно — выдвигали по одному-двум кандидатам в паре-тройке муниципалитетов. А сейчас стремятся к максимальному присутствию. Как следует из решений ТИК Березников, в этом, крупнейшим в Прикамье городе, партия расставила кандидатов в 21-м округе из 28. «Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Березниковской городской думы на выборах депутатов восьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение в Пермском крае партии «Новые люди» в количестве 21 (двадцать один) человек», — говорится в решении ТИК, опубликованном на сайте ведомства. По три человека НЛ намерены выдвинуть в Куеде, Кишерти и Елово, пять — в Сиве. Источники URA.RU связывают активность «Новых людей» со стремлением получить статус третьей партии, а также с 2026-м годом, когда в Прикамье будут выбирать депутатов ГД, заксобрания и пермской гордумы. Руководитель реготделения «Новых людей» Денис Шитов не скрывает, что активность связана с 2026-м годом. «На протяжении уже нескольких лет мы ведем работу во многих муниципалитетах Пермского края, уделяя особенное внимание решению вопросов, с которыми в партию „Новые люди“ обращаются жители малых городов, сел, поселков и деревень. Именно поэтому мы выдвинули на муниципальные выборы значительно больше кандидатов, чем в предыдущие годы», — говорит Денис Шитов. Среди кандидатов, по его словам, есть предприниматели, спортсмены, педагоги и общественные деятели, которые живут непосредственно в территориях, где состоятся выборы. В сентябре 2025 года в Пермском крае будут выбирать депутатов дум новых созывов в Барде, Елово, Карагае, Кишерти, Частых, Березниках, Сиве, Куеде. Довыборы пройдут в Кизеле, Горнозаводске, Кизеле, Лысьве.