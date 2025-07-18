В Екатеринбурге на перекрестке улиц Краснофлотцев и Донская, после остановки «Спортивная» произошла жесткая авария. Об этом URA.RU рассказал очевидец ДТП.
«Перекресток Краснофлотцев/Донская, после остановки „Спортивная“. Авария с пострадавшими. Четыре скорых и пожарная машина», — рассказал собеседник агенства.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Там ответили, что сотрудники работают на месте происшествия.
UPD (12:03): «В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб на месте. Трое других участников ДТП в настоящее время осматриваются медиками. На месте происшествия работают экстренные службы, которые продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося», — рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
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