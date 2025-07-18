18 июля 2025

На перекрестке в Екатеринбурге произошла жесткая авария. Видео

На пересечении улиц Краснофлотцев и Донская в Екатеринбурге произошло ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте аварии работает четыре машины скорой помощи
На месте аварии работает четыре машины скорой помощи Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Краснофлотцев и Донская, после остановки «Спортивная» произошла жесткая авария. Об этом URA.RU рассказал очевидец ДТП.

«Перекресток Краснофлотцев/Донская, после остановки „Спортивная“. Авария с пострадавшими. Четыре скорых и пожарная машина», — рассказал собеседник агенства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Там ответили, что сотрудники работают на месте происшествия.

UPD (12:03): «В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб на месте. Трое других участников ДТП в настоящее время осматриваются медиками. На месте происшествия работают экстренные службы, которые продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося», — рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Краснофлотцев и Донская, после остановки «Спортивная» произошла жесткая авария. Об этом URA.RU рассказал очевидец ДТП. «Перекресток Краснофлотцев/Донская, после остановки „Спортивная“. Авария с пострадавшими. Четыре скорых и пожарная машина», — рассказал собеседник агенства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Там ответили, что сотрудники работают на месте происшествия. UPD (12:03): «В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб на месте. Трое других участников ДТП в настоящее время осматриваются медиками. На месте происшествия работают экстренные службы, которые продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося», — рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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