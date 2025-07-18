В Серове (Свердловская область) врачам удалось восстановить ногу пациента после несчастного случая. Молодой человек попал под плуг, из-за чего кости голени были полностью раздроблены. Врачи смогли спасти ногу парня с помощью новейших технологий, рассказали в пресс-службе Минздрава России.
«В Серовской городской больнице 23-летнему пациенту провели операцию внеочагового остеосинтеза с применением аппарата Хоффмана. Нога пациента попала под плуг, кости голени были раздроблены», — сказано в сообщении. Кости смогли зафиксировать снаружи ноги.
По словам пациента, его выписали спустя девять дней после операции. Он уже спокойно ходит по дому. «Считаю, мне повезло попасть к таким грамотным докторам, которые взяли на себя ответственность впервые применить новое оборудование».
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