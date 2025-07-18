18 июля 2025

Свердловские врачи спасли ногу свердловчанина, попавшую под плуг. Фото

В Серове врачи провели операцию с применением аппарата Хоффмана
© Служба новостей «URA.RU»
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Ногу пациента спасли с помощью аппарата Хоффмана
Ногу пациента спасли с помощью аппарата Хоффмана Фото:

В Серове (Свердловская область) врачам удалось восстановить ногу пациента после несчастного случая. Молодой человек попал под плуг, из-за чего кости голени были полностью раздроблены. Врачи смогли спасти ногу парня с помощью новейших технологий, рассказали в пресс-службе Минздрава России.

«В Серовской городской больнице 23-летнему пациенту провели операцию внеочагового остеосинтеза с применением аппарата Хоффмана. Нога пациента попала под плуг, кости голени были раздроблены», — сказано в сообщении. Кости смогли зафиксировать снаружи ноги.

По словам пациента, его выписали спустя девять дней после операции. Он уже спокойно ходит по дому. «Считаю, мне повезло попасть к таким грамотным докторам, которые взяли на себя ответственность впервые применить новое оборудование».

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В Серове (Свердловская область) врачам удалось восстановить ногу пациента после несчастного случая. Молодой человек попал под плуг, из-за чего кости голени были полностью раздроблены. Врачи смогли спасти ногу парня с помощью новейших технологий, рассказали в пресс-службе Минздрава России. «В Серовской городской больнице 23-летнему пациенту провели операцию внеочагового остеосинтеза с применением аппарата Хоффмана. Нога пациента попала под плуг, кости голени были раздроблены», — сказано в сообщении. Кости смогли зафиксировать снаружи ноги. По словам пациента, его выписали спустя девять дней после операции. Он уже спокойно ходит по дому. «Считаю, мне повезло попасть к таким грамотным докторам, которые взяли на себя ответственность впервые применить новое оборудование».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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