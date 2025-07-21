Что можно и нельзя пить в жару: важные советы диетолога

В разгар летнего зноя, когда температура воздуха поднимается выше 30 градусов, организм человека теряет значительное количество жидкости. По оценкам специалистов, в сильную жару можно терять более одного литра влаги в час только через кожу. Правильный выбор напитков становится не просто вопросом комфорта, а необходимым условием для поддержания здоровья. Подробнее о том, что и как пить в жару URA.RU рассказал врач-диетолог Виктор Прусаков.
Почему важно выбирать правильные напитки в жару
«В жаркую погоду организм активно теряет и воду, и еще важные минералы, особенно при обильном потоотделении. Все это может привести к обезвоживанию, например, или тепловому удару и другим серьезным проблемам», — комментирует диетолог Виктор Прусаков. «Но тоже нужно знать и помнить, что не все жидкости одинаково полезны. Некоторые напитки могут даже усугубить ситуацию, усилив обезвоживание».
По словам эксперта, идеальный летний напиток должен не только утолять жажду, но и восполнять потерю электролитов. При этом не создавая дополнительной нагрузки на организм.
Топ-10 напитков, которые лучше всего пить в жару
1. Вода — универсальный выбор
Обычная питьевая вода остается лучшим выбором для жаркого дня. Виктор Прусаков рекомендует пить воду комнатной температуры небольшими глотками каждые 20-30 минут.
«Вода — единственный напиток, который действительно гидратирует клетки. При этом я советую отказаться от ледяной воды, которая может вызвать спазм сосудов и замедлить охлаждение организма», — объясняет врач.
2. Минеральная вода
В жару организм теряет не только жидкость, но и минеральные соли, поэтому минеральная вода становится особенно ценной:
«Выбирайте столовую или лечебно-столовую минеральную воду, она помогает восполнить потерю солей и микроэлементов. Но не злоупотребляйте лечебными минеральными водами без назначения врача — они могут создать избыточную нагрузку на почки», — предупреждает Прусаков.
3. Зеленый чай
Несмотря на распространенное мнение, что горячие напитки в жару противопоказаны, зеленый чай при правильном употреблении может стать отличным выбором:
«Зеленый чай содержит катехины, которые помогают адаптироваться к жаре. Идеальная температура для употребления — 50-60°C, не более 3-4 чашек в день из-за содержания кофеина», — советует диетолог. «Горячий чай запускает естественные процессы терморегуляции и активизирует потоотделение, что помогает телу охладиться изнутри».
4. Компоты без сахара
Домашние компоты, приготовленные без добавления сахара, не только утоляют жажду, но и обогащают организм полезными веществами:
«Лучшие варианты — компоты из сухофруктов, черешни, смородины. Они содержат калий, который теряется с потом. Секрет приготовления — настаивать 2-3 часа после кипячения, чтобы сохранить максимум витаминов», — делится Виктор Прусаков.
5. Квас
Настоящий живой квас, приготовленный методом брожения, является традиционным русским напитком для жаркой погоды: «Выбирайте только живой бродированный квас. Он содержит электролиты и витамины группы B, которые помогают восстановить водно-солевой баланс», — объясняет диетолог. — «Однако квас не подходит людям с проблемами ЖКТ и гипертонией из-за процесса брожения и возможного содержания соли».
6. Кокосовая вода
Кокосовая вода в последние годы приобрела популярность благодаря своему уникальному составу:
«Кокосовая вода содержит хороший баланс калия, натрия и магния, и это вот делает ее природным изотоником. Она еще и особенно полезна после физических нагрузок, именно когда организм потерял много электролитов», — рекомендует Прусаков. «Но отмечу и явный минус — высокая стоимость натурального продукта».
7. Овощные соки
Свежевыжатые овощные соки — это не только способ утолить жажду, но и получить ценные питательные вещества:
«В топ-3 лучших вариантов входят огуречный сок, который является самым гидратирующим, томатный — источник ликопина, и тыквенный — богатый каротиноидами», — перечисляет диетолог. «Важно разбавлять их водой в пропорции 1:1 и не добавлять соль, чтобы не вызывать дополнительную жажду».
8. Кисломолочные напитки
Кисломолочные продукты с низким содержанием жира не только утоляют жажду, но и нормализуют микрофлору кишечника:
«Кефир, тан или айран с невысокой жирностью и без сахара содержат органические кислоты — они-то и утоляют жажду эффективно. При этом они помогают восстановить микрофлору кишечника, что особенно важно в жару, когда аппетит снижается», — говорит Виктор Прусаков.
9. Домашние морсы и лимонады
Приготовленные дома напитки позволяют контролировать количество сахара и избегать консервантов: «Для домашнего лимонада используйте минимум сахара или замените его стевией. Добавляйте свежие травы — мяту, базилик или розмарин. Для морсов лучше использовать ягоды с кислинкой — клюкву, смородину, бруснику», — советует диетолог.
10. Холодные травяные настои
Замыкают наш топ травяные настои, которые можно приготовить заранее и охладить:
«Мята, мелисса, липовый цвет — отличная основа для освежающих напитков. Они не содержат кофеина, поэтому подходят для употребления в любое время дня. Кроме того, многие травы обладают успокаивающим эффектом, что помогает легче переносить жару», — заключает Виктор Прусаков.
Какие напитки нельзя пить в жару
Не менее важно знать, какие напитки могут навредить в жаркую погоду:
- Алкоголь вызывает обезвоживание и расширение сосудов, что может привести к перегреву
- Крепкий кофе усиливает потерю жидкости и может вызвать учащенное сердцебиение
- Сладкая газировка из-за высокого содержания сахара провоцирует еще большую жажду
- Энергетики создают опасную нагрузку на сердечно-сосудистую систему
Правила питьевого режима в жару
Виктор Прусаков подчеркивает, что важно не только что пить, но и как:
«Следуйте пяти основным правилам питьевого режима в жару: пейте до появления жажды, распределяйте потребление жидкости равномерно — по 100-150 мл каждые 20-30 минут, при активном потоотделении добавляйте щепотку соли в воду для восполнения электролитов, контролируйте цвет мочи (светлая означает нормальное увлажнение), и избегайте резкого охлаждения организма ледяными напитками», — резюмирует специалист.
По словам диетолога, оптимальный объем жидкости в жаркий день составляет 2,5-3 литра для взрослого человека, но эта цифра может меняться в зависимости от индивидуальных особенностей, физической активности и температуры окружающей среды.
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