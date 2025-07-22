В Нижнем Тагиле готовятся полностью запретить кикшеринги

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Запрет кикшерингов рассматривает местная комиссия по безопасности дорожного движения
Запрет кикшерингов рассматривает местная комиссия по безопасности дорожного движения Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) могут запретить кикшеринги из-за их травмоопасности. Об этом URA.RU рассказал мэр города Владислав Пинаев.

«Мы рассматриваем вопрос запрета арендных электросамокатов, учитывая травматизм, который есть в последнее время. Это пока так, на рассмотрении комиссии по безопасности дорожного движения. Прорабатываем ситуацию», — поделился Пинаев.

Ранее URA.RU писало о подготовке запрета езды на электросамокатах по центральныйм частям города, включая «УГМК-Арену» и улицу Вайнера. До этого ограничения администрации уральской столицы коснулись Олимпийской набережной, ЦПКиО имени Маяковского, парков «Зеленая роща», «Уралмаш», «Эльмаш», имени Энгельса, Дендропарка, части Преображенского парка и моста через реку Исеть по улице Челюскинцев.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) могут запретить кикшеринги из-за их травмоопасности. Об этом URA.RU рассказал мэр города Владислав Пинаев. «Мы рассматриваем вопрос запрета арендных электросамокатов, учитывая травматизм, который есть в последнее время. Это пока так, на рассмотрении комиссии по безопасности дорожного движения. Прорабатываем ситуацию», — поделился Пинаев. Ранее URA.RU писало о подготовке запрета езды на электросамокатах по центральныйм частям города, включая «УГМК-Арену» и улицу Вайнера. До этого ограничения администрации уральской столицы коснулись Олимпийской набережной, ЦПКиО имени Маяковского, парков «Зеленая роща», «Уралмаш», «Эльмаш», имени Энгельса, Дендропарка, части Преображенского парка и моста через реку Исеть по улице Челюскинцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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