В Нижнем Тагиле готовятся полностью запретить кикшеринги

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) могут запретить кикшеринги из-за их травмоопасности. Об этом URA.RU рассказал мэр города Владислав Пинаев.
«Мы рассматриваем вопрос запрета арендных электросамокатов, учитывая травматизм, который есть в последнее время. Это пока так, на рассмотрении комиссии по безопасности дорожного движения. Прорабатываем ситуацию», — поделился Пинаев.
Ранее URA.RU писало о подготовке запрета езды на электросамокатах по центральныйм частям города, включая «УГМК-Арену» и улицу Вайнера. До этого ограничения администрации уральской столицы коснулись Олимпийской набережной, ЦПКиО имени Маяковского, парков «Зеленая роща», «Уралмаш», «Эльмаш», имени Энгельса, Дендропарка, части Преображенского парка и моста через реку Исеть по улице Челюскинцев.
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