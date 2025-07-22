Производители из Екатеринбурга и Свердловской области стали активно заходить в торговлю на маркетплейсах, в частности, в Wildberries. На платформе появилась региональная графа (как ранее на Ozone) и развивается уже 19 компаний с помощью федерального проекта Wildberries & Russ и Агентства стратегических инициатив «Платформа роста». Перед областью стоит задача завести на маркетплейс более 100 местных производителей, заявил в ходе общения с журналистами замгубернатора, министр инвестиций Дмитрий Ионин, сообщает корреспондент URA.RU.
«Сегодня на всей „Платформе роста“ около 400 компаний по всей России. Наша задача достаточно амбициозная, мы тоже должны, как минимум, за сотню перешагнуть», — подчеркнул Ионин.
Первые 19 производителей из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Невьянска, Каменска-Уральского, вошедшие в проект, презентовали себя 22 июля в креативном кластере «Домна» на встрече с исполнительным директором Wildberries & Russ Робертом Мирзояном. Это и компании, занимающиеся производством пищевых добавок, развивающих игр для детей, подарочных упаковок, иван-чая, цукатов, и различные бренды одежды — от спорта до family look и карнавальных костюмов. Кто-то из них уже был на Wildberries, кто-то делает первые шаги.
«Наша задача, чтобы о брендах из Свердловской области, о екатеринбургских брендах узнали по всему миру. Как нам говорит Татьяна Владимировна Ким [глава Wildberries & Russ], мы должны из локальных брендов выращивать национальных чемпионов. С учетом того, что группа компании Wildberries присутствует в десяти странах, есть все шансы, чтобы все вышли в глобальный мир со своими товарами», — отметила руководитель «Платформы роста» Юлия Полетаева.
Был запущен проект в декабре 2024 года в Великом Новгороде. Приняли участие в нем 24 компании. Свердловская область стала 23 регионом, подключившимся к программе, став первой по темпам роста (на 58%) в Wildberries в УрФО. Задачей «Платформы» является помощь отечественным местным производителям — малому и среднему бизнесу — в заходе в систему маркетплейсов, обретении навыков онлайн-торговли и продвижения своих брендов. Личное сопровождение и обучение компаний идет год.
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