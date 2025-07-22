Свердловские хирурги спасли мужчину с опухолью, поглощавшей его череп

Медики обнаружили гигантскую опухоль у свердловчанина Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Специалисты Свердловского областного онкологического диспансера успешно провели сложную операцию по удалению гигантской менингиомы у жителя Краснотурьинска. Опухоль крыла клиновидной кости достигла размеров 15 на 15 сантиметров и буквально разрушила часть черепа пациента.

В случае с краснотурьинцем опухоль проросла в кости черепа и вышла наружу, но долгое время не вызывала выраженных симптомов, что затруднило своевременное обращение за медпомощью. Лечение началось с малоинвазивной процедуры — рентгенэндоваскулярные хирурги «выключили» сосуды, питающие опухоль, чтобы минимизировать кровопотерю при последующем вмешательстве. «Специалисты Свердловского областного онкологического диспансера спасли краснотурьинца с менингиомой крыла клиновидной кости, которая буквально „съела“ череп», — говорится в сообщении официального telegram-канала свердловского минздрава.

Вторым этапом стала масштабная нейрохирургическая операция, длившаяся почти семь часов. Специалисты удалили опухоль, провели пластику оболочки мозга и крупной вены, установили титановую сетку для восстановления формы черепа, а также выполнили пластику кожи. В ходе операции была удалена и часть кожи с алопецией, что позволило пациенту впоследствии носить прическу без видимых дефектов.

По словам нейрохирургов, приоритетом в подобных случаях является не только сохранение жизни и здоровья, но и обеспечение высокого качества жизни пациентов. Современные методы позволяют выполнять разрезы так, чтобы после операции шрамы были скрыты под волосами.

Менингиома — одна из самых распространенных доброкачественных опухолей головного мозга, на ее долю приходится до 30% всех новообразований этой локализации. Несмотря на доброкачественный характер, такие опухоли могут вызывать серьезные нарушения слуха, зрения, речи, чувствительности и двигательной активности. Без своевременного лечения менингиома способна привести к угрозе жизни пациента.

Лечение опухолей мозга в современных условиях комплексное: оно может включать хирургическое вмешательство, лучевую и лекарственную терапию. В Свердловском областном онкологическом диспансере ежегодно проводится более 700 операций на головном мозге.