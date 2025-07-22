Олигарх устроит грандиозное шоу в своих владениях под Екатеринбургом, зовет звезд

В поселке Верхнее Дуброво (Свердловская область) пройдет фестиваль «Летофест», на котором гости смогут посетить соревнования по конной стрельбе из лука, рыцарские поединки, протестировать ретро-автомобили, послушать легенду шансона Жеку и группу «Вирус». При этом попасть на мероприятие в конно-спортивном клубе «Дубрава» можно совершенно бесплатно, рассказал создатель площадки, основатель галереи «Главный проспект», экс-политик и бизнесмен Олег Гусев.
«„Летофест“ уже стал традиционным, он проходит не один год. На сегодняшний день на сайте зарегистрировалось несколько тысяч человек. Если говорить о спорте, то у нас пройдут соревнования по конкуру „Кубок губернатора Свердловской области“, в которых примут участие 14 регионов, и за два дня мы увидим более 500 стартующих», — анонсировал программу Гусев на пресс-конференции в ТАСС.
Также ожидаются соревнования по конной стрельбе из лука, шахматам, рыцарские поединки и чемпионат по спортивному метанию ножа. Гости смогут найти площадки по футболу и пана-футболу, падл-теннису, армрестлингу, пляжному волейболу, борьбе, лазертагу, скалодром, экстрим-парк, детский парк развлечений, летний цирк, фермерские ярмарки и ресторанный двор.
В программе есть и забег легкоатлетов, выставка ретро-автомобилей с тест-драйвом от Музейного комплекса в Верхней Пышме, запуск воздушных шаров. Из музыкальных хедлайнеров будут певец Жека и группа «Вирус».
На фестивале каждый день ожидается около 10 тысяч человек. Событие пройдет 26 и 27 июля, добраться на него можно будет лишь на междугороднем автобусе, электричке или своей машине, трансфер не предусмотрен.
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