В офисе банка в центре Петербурга проходят обыски

«ББР банк» приостановил обслуживание клиентов в Санкт-Петербурге из-за обысков
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Силовики проводят обыски в офисе банка
Силовики проводят обыски в офисе банка Фото:

Обслуживание клиентов в офисе «ББР банка» в Санкт-Петербурге временно приостановлено из-за проведения обысков правоохранительными органами. Об этом сообщила пресс-служба банка.

«Да, действительно, в ДО „Санкт-Петербург“ работают правоохранительные органы. Мероприятия, проводимые в ДО, не имеют отношения к деятельности банка. Мы предоставляем полное содействие правоохранительным органам по вопросам, касающимся одного из наших клиентов», — отметили в пресс-службе. Информацию передает РИА Новости. 

В банке также сообщили, что из-за работы сотрудников правоохранительных органов обслуживание клиентов в офисе на время приостановлено для обеспечения необходимых процедур. При этом остальные отделения «ББР банка» продолжают работать в штатном режиме и готовы принимать клиентов. О сроках возобновления работы офиса в Санкт-Петербурге информация не уточняется.

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Обслуживание клиентов в офисе «ББР банка» в Санкт-Петербурге временно приостановлено из-за проведения обысков правоохранительными органами. Об этом сообщила пресс-служба банка. «Да, действительно, в ДО „Санкт-Петербург“ работают правоохранительные органы. Мероприятия, проводимые в ДО, не имеют отношения к деятельности банка. Мы предоставляем полное содействие правоохранительным органам по вопросам, касающимся одного из наших клиентов», — отметили в пресс-службе. Информацию передает РИА Новости.  В банке также сообщили, что из-за работы сотрудников правоохранительных органов обслуживание клиентов в офисе на время приостановлено для обеспечения необходимых процедур. При этом остальные отделения «ББР банка» продолжают работать в штатном режиме и готовы принимать клиентов. О сроках возобновления работы офиса в Санкт-Петербурге информация не уточняется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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