Турция назвала условие отправки своих миротворцев на Украину

Турция готова обеспечить мониторинг прекращения огня на Украине
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Турция готова помочь мониторить прекращение огня на Украине
Турция готова помочь мониторить прекращение огня на Украине Фото:
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Мирные переговоры между Россией и Украиной

Турция заявила о готовности обеспечить мониторинг возможного прекращения огня на Украине, если стороны достигнут соответствующей договоренности. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«Турция всегда готова выполнить свои обязательства в том, что касается продвижения вперед процесса, связанного с заключением сторонами соглашений. В случае, если возникнет договоренность о достижении прекращения огня, у нас есть необходимая инфраструктура для мониторинга прекращения огня», — заявил Хакан Фидан. Его слова передает РИА Новости. 

Ранее Украина рассчитывала на возможность прекращения огня в середине 2025 года, однако эти ожидания были пересмотрены на фоне экономической ситуации. В мае и июне 2025 года в Стамбуле уже прошли два раунда переговоров между представителями России и Украины, итогом которых стал обмен пленными и обсуждение проектов меморандумов по урегулированию конфликта. Сейчас стороны продолжают консультации при посредничестве Турции.

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Турция заявила о готовности обеспечить мониторинг возможного прекращения огня на Украине, если стороны достигнут соответствующей договоренности. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. «Турция всегда готова выполнить свои обязательства в том, что касается продвижения вперед процесса, связанного с заключением сторонами соглашений. В случае, если возникнет договоренность о достижении прекращения огня, у нас есть необходимая инфраструктура для мониторинга прекращения огня», — заявил Хакан Фидан. Его слова передает РИА Новости.  Ранее Украина рассчитывала на возможность прекращения огня в середине 2025 года, однако эти ожидания были пересмотрены на фоне экономической ситуации. В мае и июне 2025 года в Стамбуле уже прошли два раунда переговоров между представителями России и Украины, итогом которых стал обмен пленными и обсуждение проектов меморандумов по урегулированию конфликта. Сейчас стороны продолжают консультации при посредничестве Турции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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