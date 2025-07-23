Киев предложил провести встречу Путина и Зеленского

Умеров о предложении встречи Путина и Зеленского
новость из сюжетаМирные переговоры между Россией и Украиной
Киев предложил провести встречу президентов России и Украины до конца августа. Об этом глава украинской делегации Рустам Умеров сообщил по итогам переговоров, которые прошли в Турции.
«Мы предлагаем российской стороне провести встречу лидеров России и Украины до конца августа. Такая встреча (лидеров) способна разблокировать реальный политический прогресс», — сказал Умеров. Его слова передает Clash Report.
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