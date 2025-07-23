23 июля 2025

Киев предложил провести встречу Путина и Зеленского

Киев предложил провести встречу президентов России и Украины до конца августа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Умеров о предложении встречи Путина и Зеленского
Умеров о предложении встречи Путина и Зеленского Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Киев предложил провести встречу президентов России и Украины до конца августа. Об этом глава украинской делегации Рустам Умеров сообщил по итогам переговоров, которые прошли в Турции.

«Мы предлагаем российской стороне провести встречу лидеров России и Украины до конца августа. Такая встреча (лидеров) способна разблокировать реальный политический прогресс», — сказал Умеров. Его слова передает Clash Report.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Киев предложил провести встречу президентов России и Украины до конца августа. Об этом глава украинской делегации Рустам Умеров сообщил по итогам переговоров, которые прошли в Турции. «Мы предлагаем российской стороне провести встречу лидеров России и Украины до конца августа. Такая встреча (лидеров) способна разблокировать реальный политический прогресс», — сказал Умеров. Его слова передает Clash Report.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...