Появились кадры прибытия Путина на церемонию прощания с председателем Верховного суда Подносовой

Путин прибыл на церемонию прощания с главой ВС Подносовой, появились фото
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин прибыл на прощание с Ириной Подносовой на черном Aurus
Путин прибыл на прощание с Ириной Подносовой на черном Aurus Фото:

Президент РФ Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

На фотографиях мы можем наблюдать черный автомобиль марки Aurus с мигалками. Также на охрану дороги выставлено большое количество сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось о том, что не стало председателя Верховного суда Ирины Подносовой. По информации, она скончалась из-за болезни в возрасте 71 года.

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Президент РФ Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. На фотографиях мы можем наблюдать черный автомобиль марки Aurus с мигалками. Также на охрану дороги выставлено большое количество сотрудников правоохранительных органов. Ранее сообщалось о том, что не стало председателя Верховного суда Ирины Подносовой. По информации, она скончалась из-за болезни в возрасте 71 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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