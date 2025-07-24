Появились кадры прибытия Путина на церемонию прощания с председателем Верховного суда Подносовой

Путин прибыл на прощание с Ириной Подносовой на черном Aurus
Президент РФ Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
На фотографиях мы можем наблюдать черный автомобиль марки Aurus с мигалками. Также на охрану дороги выставлено большое количество сотрудников правоохранительных органов.
Ранее сообщалось о том, что не стало председателя Верховного суда Ирины Подносовой. По информации, она скончалась из-за болезни в возрасте 71 года.
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