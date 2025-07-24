Автобусы и троллейбусы изменят маршруты в центре Челябинска. Схема

Автобусы и троллейбусы изменят маршруты в центре Челябинска
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Общественный транспорт поменяет движение из-за ремонта теплотрассы
Общественный транспорт поменяет движение из-за ремонта теплотрассы Фото:

Автобусы и троллейбусы в центре Челябинска изменят маршруты из-за работы коммунальщиков на тепловых сетях. Об этом сообщают в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области». 

«С 27 июля по 4 августа центр Челябинска станет зоной объездов из-за ремонта теплосетей. Жителям нельзя будет проехать через перекресток Свердловского проспекта и улицы Сони Кривой, а также по участку Энгельса от проспекта Ленина до улицы Коммуны. Автобусы № 35, 51, 58, 64, 78, 80, 128 и КМ, а также троллейбусы № 12 и 14 отправятся в объезд», — информирует telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

Отмечается, что для пассажиров будут организованы временные остановки. Их разместят у дома Курчатова, 24, у дома Коммуны, 127 и по Энгельса, 51.

Челябинск временно меняет маршруты автобусов и троллейбусов
Челябинск временно меняет маршруты автобусов и троллейбусов
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Автобусы и троллейбусы в центре Челябинска изменят маршруты из-за работы коммунальщиков на тепловых сетях. Об этом сообщают в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».  «С 27 июля по 4 августа центр Челябинска станет зоной объездов из-за ремонта теплосетей. Жителям нельзя будет проехать через перекресток Свердловского проспекта и улицы Сони Кривой, а также по участку Энгельса от проспекта Ленина до улицы Коммуны. Автобусы № 35, 51, 58, 64, 78, 80, 128 и КМ, а также троллейбусы № 12 и 14 отправятся в объезд», — информирует telegram-канал «Челябинский общественный транспорт». Отмечается, что для пассажиров будут организованы временные остановки. Их разместят у дома Курчатова, 24, у дома Коммуны, 127 и по Энгельса, 51.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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