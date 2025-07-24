Автобусы и троллейбусы изменят маршруты в центре Челябинска

Автобусы и троллейбусы в центре Челябинска изменят маршруты из-за работы коммунальщиков на тепловых сетях. Об этом сообщают в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».
«С 27 июля по 4 августа центр Челябинска станет зоной объездов из-за ремонта теплосетей. Жителям нельзя будет проехать через перекресток Свердловского проспекта и улицы Сони Кривой, а также по участку Энгельса от проспекта Ленина до улицы Коммуны. Автобусы № 35, 51, 58, 64, 78, 80, 128 и КМ, а также троллейбусы № 12 и 14 отправятся в объезд», — информирует telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».
Отмечается, что для пассажиров будут организованы временные остановки. Их разместят у дома Курчатова, 24, у дома Коммуны, 127 и по Энгельса, 51.
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