В Кремле ответили на масштабные планы Макрона по Палестине

Россия продолжает поддерживать принцип двухгосударственной модели урегулировния палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности Парижа признать государство Палестина.
«Двугоударственная модель урегулирования — это то, что обсуждалось все время и то, что зафиксировано. Россия всегда придерживалась этой точки зрения», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о позиции Москвы по заявлению французского лидера. его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее президент Макрон объявил о готовности официально признать государство Палестина. По его словам, с заявлением он выступит в сентябре на Генеральной ассамблее ООН.
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