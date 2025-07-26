ТАСС: ВСУ вынуждены переводить штабы на запад Украины от Днепра

Командование ВСУ начало перебрасывать штабы своих подразделений из Днепра (российское название Днепропетровск) в западные регионы страны на фоне продвижения линии фронта к областному центру. Об этом 26 июля сообщили со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Приближение линии фронта к областному центру вынуждает командование подразделения переводить и штабы вооруженных формирований в западные регионы страны», — уточнил собеседник ТАСС. Он подчеркнул, что это решение связано с необходимостью обеспечить безопасность командных пунктов и поддерживать эффективное управление войсками в условиях изменяющейся линии боевого соприкосновения.
По данным источника, на фоне этих изменений 128-я отдельная бригада территориальной обороны из Днепра была переименована в механизированную бригаду. Такой шаг, по его словам, связан преимущественно с изменением принципов финансирования формирования.
Ранее украинские военные источники неоднократно сообщали о сложностях, связанных с организацией обороны крупных городов на востоке страны из-за интенсивных боевых действий и угрозы безопасности командных пунктов. Перевод штабов в более отдаленные и безопасные районы позволил обеспечить стабильное управление войсками и снизить риски потери руководящего состава.
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